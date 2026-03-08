Ce spune Trump despre creșterea prețurilor la carburanți: Mesajul transmis americanilor

Președintele Donald Trump a numit creșterea prețurilor la carburanți „o mică defecțiune”, fără să pară îngrijorat de efectul asupra americanilor, pe măsură ce războiul cu Iranul a ajuns la a noua zi, potrivit CNN.

„Cred că este în regulă. Este o mică defecțiune. A trebuit să facem acest ocol. Știam exact ce se va întâmpla cu ocolul”, a declarat Trump pentru ABC News într-un interviu.

„Dar partea bună este că am scufundat 44 dintre navele lor, ceea ce reprezintă întreaga lor marină”, a spus el, continuând să laude eforturile armatei americane în război.

De când au început luptele în Iran acum o săptămână, prețurile la carburanți au crescut în întreaga lume.

Popularitatea războiului

Donald Trump a susținut, de asemenea, că acest conflict este „mai popular ca niciodată”, în ciuda sondajelor care sugerează contrariul și a opoziției unor republicani MAGA.

„Ceea ce facem este foarte specific MAGA”, a spus el, adăugând: „Pentru că altfel nici noi nu vom avea țară, vom fi loviți. Iar MAGA are ca scop salvarea Americii”.

59% dintre americani nu au fost de acord cu decizia inițială de a ataca Iranul, potrivit unui sondaj CNN/SSRS realizat la scurt timp după începerea războiului, în timp ce 41% au fost de acord. Într-un sondaj NBC News publicat duminică, aprobarea sa privind modul de gestionare a situației din Iran a fost, de asemenea, de 41%.

Președintele a declarat pentru ABC că întâlnirea de ieri cu familiile celor șase militari americani uciși în război nu l-a pus pe gânduri.

„Părinții ar fi supărați dacă aș face asta”, a spus el. „Părinții mi-au spus, fiecare dintre ei: «Vă rog, domnule, câștigați pentru fiul meu» și, într-un caz, o tânără femeie, după cum știți. «Vă rog, câștigați asta pentru copilul meu»”, a mai spus Donald Trump.