Cătălin Cîrlănaru, director pentru Relații Guvernamentale și Afaceri Strategice al Falcon Defense, a prezentat în cadrul conferinței Defense Romania Security Dialogue 2026 mai multe proiecte care vor duce la întărirea securității României și la dezvoltarea energetică a țării.

Astfel, potrivit acestuia, țara noastră ar putea deveni producător de muniție de artilerie și muniție anti-dronă, în cadrul unor proiecte dezvoltate de Falcon Defense împreună cu parteneri externi. Cătălin Cîrlănaru a explicat că se are în vedere dezvoltarea producției de muniție de 155 de milimetri, de materiale energetice precum TNT și RDX, dar și a unui tip de muniție programabilă anti-dronă. Proiectele sunt deja în curs de pregătire, iar compania va aduce în curând linii de producție și în România.

Noile muniții care vor apărea în România

"Știm că securitatea de astăzi constă în fabricile pe care dorim să le avem aici, parte a banilor SAFE să fie în industria locală. Din pespectiva Falcon Defense această frază care spune că securitatea de mâine se construiește în fabricile de astăzi nu este doar un slogan. Avem în vedere proiecte de dezvoltare a muniției de 155 de milimetri, materiale energetice care lipsesc aproape cu desăvârșire pe piața românească. De asemenea, muniție de tip Rooster, close range, anti-dronă, o muniție programabilă. Toate aceste proiecte sunt deja antamate și vor fi dezvoltate cât de curând, și avem deja linii de producție în Asia, cu partenerii noștri care cât de curând vor fi lansate în România.

Pilonii pe care politica, strategia companiei Falcon Defense se bazează, așa cum sunt menționați anterior la muniția de 155 de milimetri, vizăm să asigurăm o capacitate suficientă și la standarde NATO. Deja în țările NATO și nu numai, în Uniunea Europeană, nivelul de producție nu este la capacitatea la care piața o cere din cauza contextului geopolitic și geostrategic pe care cu toții în cunoaștem: războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și cu atât mai mult nevoile Armatei României.

Ce ne dorim prin aceste proiecte? Ne dorim să asigurăm un lanț de aprovizionare având în vedere că rutele logistice sunt lungi și vulnerabile, iar o producție securizată în România, în Parteneriat Public Privat, va face din industria națională nu numai un furnizor de acest tip de muniție, dar și un exportator pentru piața europeană.

Proiecte ce vizează materialele energetice

Un al doilea pilon pe care îl avem în vedere sunt materialele energetice. Știm cu toții că în România este o criză fantastică și nu doar în România. Noi ne focalizăm pe producția de TNT și RDX, avem în vedere să revitalizăm o fabrică din România.

Suntem în demersuri foarte înaintate, deja proiectul nostru cu un partener din Asia este semnat, urmează doar să trecem de etapele administrative care sunt necesare pentru un asemenea demers. Cantitățile vor fi suficiente atât pentru industria națională, dar și pentru export în țările NATO și UE", a explicat Cătălin Cîrlănaru, director pentru Relații Guvernamentale și Afaceri Strategice al Falcon Defense.

Ce este muniția de tip Rooster

"Un element de noutate pentru România este muniția de tip Rooster close range. Este o muniție anti-dronă, de 7,61 mm. Suntem într-un demers foarte înaintat cu un partener occidental, iar acest tip de muniție, din punctul de vedere al raportului cost-eficiență, face posibilă evitarea utilizării unei rachete foarte scumpe împotriva unei drone ieftine. Strategia categoriilor de forțe care o vor folosi este ca, la o fracțiune din costul unei drone – chiar și al uneia ieftine – acest tip de muniție, care este foarte eficientă, să reușească să neutralizeze astfel de drone.

Am văzut cu toții că dacă în Ucraina, în Iran, rachetele balistice au fost doborâte fie de aviația amercano-israeliană, fie cu sprijinul NATO dacă vorbim de speța Ucrainei, forțele ruse nu au reușit să își termine războiul așa cum își planificau. Nu este eficient ca dronele de joasă altitudine să fie neutralizate cu rachete foarte scumpe. Veți vedea că acest tip de muniție, în momentul în care va fi implementată, va asigura o securitate maximă și trupelor de la contact. Vorbim de close range, deci o distanță cu armamentul de precizie la 1500 de metri, care nu va folosi decât o armă cu acel calibru și dronele respective la altitudinea respectivă vor fi neutralizate", a explicat Cătălin Cîrlănaru.

Cătălin Cîrlănaru, despre necesitatea Parteneriatului Public Privat pentru realizarea acestor proiecte

"Pentru a realiza toate aceste proiecte noi avem în vedere Parteneriatul Public Privat. Considerăm că fără un Parteneriat Public Privat nu vom reuși să finalizăm aceste proiecte sau finalizarea acestora va dura 2 ani, în loc de 7-8 luni.

Noi venim cu expertiză, venim cu parteneri care sunt în top 3 la nivel mondial, venim cu elemente de noutate, avem finanțare, avem voință, avem consumatori, urmează doar să implementăm împreună cu companiile cu care avem deja colaborare pe materiale energetice, pe muniție de 155 mm etc. Suntem ferm convinși că securitatea de mâine se relizează în fabricile de astăzi", a conchis Cătălin Cîrlănaru.

