Politica

Urmărește dezbaterea live

 
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Data actualizării: 11:45 10 Mar 2026 | Data publicării: 11:14 10 Mar 2026

Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Autor: Doinița Manic

imagine cu nicusor dan si ilie bolojan Potrivit sondajului INSCOP, 27.6% dintre respondenți au declarat că au încredere în Nicușor Dan. Foto: Agerpres.

Ultimul sondaj INSCOP arată care sunt liderii politici în care românii au cea mai multă încredere.

Un sondaj realizat de INSCOP în perioada 2-6 martie 2026 vine să arate încrederea românilor în personalitățile politice.

Astfel, potrivit rezultatelor, George Simion conduce în topul încrederii în personalitățile politice, urmat de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.

VEZI ȘI: Sondaj INSCOP, semnal către coaliția de guvernare. Partidul care dă peste cap toate procentele pentru Parlament

Topul politicienilor în care românii au încredere

Concret, potrivit rezultatelor sondajului realizat de INSCOP, 34.3% dintre respondenți au declarat că au foarte multă și destul de multă încredere în George Simion, 27.6% în Nicușor Dan și 25.1% în Ilie Bolojan.

Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP

Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta cu 20.9%, Ciprian Ciucu cu 15.7% și Dominic Fritz cu 14.9%. 12% dintre români au încredere în Sorin Grindeanu, iar 7.8% în Dan Dungaciu.

Încrederea în lideri precum Ciprian Ciucu, Dominic Fritz, Dan Dungaciu și, parțial Sorin Grindeanu ar fi afectată și de nivelul mai redus al notorietății.

Topul celor mai notorii politiceni din România

În clasamentul notorietății conduc George Simion (cu o notorietate de 98.8%), președintele Nicușor Dan, care dispune de o notorietate de 98.6%, și premierul Ilie Bolojan, cu o notorietate de 98.2%.

Clasamentul continuă cu Victor Ponta –notorietate de 97.8% - și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu cu o notorietate de 82.7%. Urmează Ciprian Ciucu cu un nivel de notorietate de 63.1%, Dominic Fritz cu 59% și Dan Dungaciu despre care declară că au auzit 25% dintre respondenți.

sondaj inscop
lideri politici
notorietate
incredere politicieni
Comentarii

