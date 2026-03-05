€ 5.0937
Politica

Pentru cât timp ajung rezervele de combustibil ale României. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan
Data actualizării: 18:38 05 Mar 2026 | Data publicării: 18:14 05 Mar 2026

Pentru cât timp ajung rezervele de combustibil ale României. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan
Autor: Andrei Itu

Motorina depășește 2 euro/litru în Germania, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu Foto: Pixabay/ Benzină - motorină

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat ce perioadă de timp pot acoperi rezervele de combustibil ale României, în cazul ipotetic exclus în care nu s-ar mai rafina sau importa un litru de motorină sau benzină.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că România are rezerve de combustibil care pot acoperi necesarul pentru următoarele cinci luni, în cazul ipotetic citat.

Rezerve strategice de circa 2 milioane tone de combustibil

"În timp ce vorbim, mii de litri de motorină şi benzină se consumă în această ţară, care trebuie înlocuiţi. Noi avem rezerve strategice de circa 2 milioane tone de combustibil, avem rezerve tehnice de circa 1,2 milioane tone, care, în situaţia ipotetică şi exclusă total de a nu mai rafina un litru de ţiţei în România sau de a nu mai importa un litru de produs - motorină sau benzină - pot să ajungă să acopere necesarul României pentru următoarele cinci luni. 

Dar noi trebuie să luăm fiecare moleculă de combustibil de care avem nevoie pentru România şi pentru economia României acum la preţuri mult mai mari, de exemplu, în ziua de vineri aveam cotaţii de 750 dolari la mia de litri de motorină, astăzi e 1.100 de dolari. Este evident că noi cumpărăm la 1.100 şi, aşa cum am arătat extrem de explicit, pentru că statul român şi-a făcut treaba avem cea mai mică creştere din Uniunea Europeană la preţul combustibililor comparativ cu alte state", a transmis, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la briefingul de presă ce a urmat şedinţei de Guvern.

Ce spune Bogdan Ivan despre prețurile la pompă care au crescut

"Avem instituţii care sunt abilitate să facă astfel de demersuri, le-au făcut deja, drept dovadă România este ţara care a avut cele mai mici creşteri de preţuri la pompă la combustibil comparativ cu alte state din Europa. Am făcut acest lucru anticipativ, nu am reacţionat post-factum, lucru care a determina o situaţie în care românii să fie mai protejaţi de stat şi de guvern decât în alte state din Uniunea Europeană", a declarat Bogdan Ivan.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă în baza căreia vor fi menţinute preţurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici.

"Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menţinerea preţurilor la gaz la locuinţele din România, deci la persoanele casnice, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor", a declarat premierul Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, la finalul şedinţei Executivului, notează Agerpres.

Vezi și - Când ar putea ajunge motorina și benzina 10 lei / litru. Avertismentul lui Bogdan Ivan după "minciunile sfruntate"

