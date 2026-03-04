€ 5.0959
Politica

DCNews Politica Linie roșie pentru PSD în coaliția de guvernare. ”Nu putem să facem orice şi PSD să fie de acord. Nu se mai poate”
Data publicării: 21:08 04 Mar 2026

Linie roșie pentru PSD în coaliția de guvernare. ”Nu putem să facem orice şi PSD să fie de acord. Nu se mai poate”
Autor: Roxana Neagu

grindeanu bolojan Coaliția de guvernare, lideri

Premierul Ilie Bolojan pare că a umplut paharul social-democraților, care nu înțeleg cum 0,4% din bugetul propus de prim-ministru chiar reprezintă o problemă.

”Ceea ce domnul Bolojan a propus azi în coaliţie e 741,89 miliarde de lei. Suma de 3,4 miliarde care înglobează ceea ce PSD a propus în acest program de socialitate înseamnă 0,4% din acest total. Oameni buni, chiar 0,4% reprezintă o problemă? Gândiţi-vă că mai vine şi încă un impact suplimentar de la explozia preţurilor petroliere din cauza acestui război care se poartă aici. Ce fac oamenii ăştia? Dumnezeule, chiar nu înţelegem? Avem un buget aşa, o matematică fără suflet. Chiar nu ne gândim că oamenii ăştia vor deveni din ce în ce mai săraci? Nu putem să-i ajutăm un pic să treacă de perioada asta? Este de neimaginat pentru mine acest aspect”, a spus fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, la Prima News, conform news.ro. 

Deputatul a anunțat că PSD va convoca cât mai urgent conducerea partidului pe acest subiect, al bugetului. ”Vom lua o decizie imediată şi o vom comunica”, a precizat el.

”Nu se mai poate”

Marius Budăi mai spune că ”trebuie să conştientizăm cu toţii, chiar şi domnul Bolojan, că stabilitatea acestei coaliţii nu stă doar în PSD, stă şi în celelalte partide şi în domnul Bolojan, în capacitatea de dialog în cazul coaliţiei, astfel încât să fie toate partidele egale la masa dialogului şi toate măsurile să fie egale”. 

El a mai întărit: ”Diminuarea pachetului social este inacceptabilă pentru noi. Vom lua decizia în cadrul coaliţiei. Nu putem să facem orice şi PSD să fie de acord. Nu se poate. Uitaţi că nu se mai poate”. 

psd
coalitie de guvernare
guvernul bolojan
buget 2026
