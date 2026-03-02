€ 5.0972
DCNews Politica PNL face propunerea oficială: Mihai Dimian, la Ministerul Educației
Data publicării: 19:20 02 Mar 2026

PNL face propunerea oficială: Mihai Dimian, la Ministerul Educației
Autor: Roxana Neagu

mihai dimian

A venit propunerea oficială a PNL pentru Ministerul Educației, în persoana lui Mihai Dimian.

Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, luni, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar doctor, rector al Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava, pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării.

”La iniţiativa preşedintelui PNL şi premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus şi validat, în unanimitate, pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava. Propunerea PNL pentru portofoliul Educaţiei, domnul Mihai Dimian, a prezentat în cadrul şedinţei BPN viziunea sa asupra reformării şi dezvoltării acestui domeniu”, se arată într-un comunicat al PNL.

Rectorul Mihai Dimian este susţinut de Partidul Naţional Liberal în calitate de independent, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învăţământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în acelaşi timp eforturile de eficientizare a domeniului educaţiei, precizează sursa citată. 

