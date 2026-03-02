€ 5.0972
DCNews Stiri Ședință a Coaliției de guvernare: Ce au decis liderii PSD, PNL, USR și UDMR privind bugetul pe 2026
Data actualizării: 15:19 02 Mar 2026 | Data publicării: 15:19 02 Mar 2026

Ședință a Coaliției de guvernare: Ce au decis liderii PSD, PNL, USR și UDMR privind bugetul pe 2026
Autor: Ioan-Radu Gava

grindeanu bolojan Grindeanu și Bolojan

Coaliția de guvernare s-a reunit astăzi și a decis că miercuri va avea loc ședința de închidere a bugetului României pe anul 2026.

Coaliția de guvernare s-a întrunit astăzi într-o ședință de lucru dedicată analizării principalelor componente ale bugetului de stat pentru anul 2026. Discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice și funcționării eficiente a instituțiilor statului.

În cadrul întâlnirii, partidele  și reprezentanții minorităților naționale din Coaliție au prezentat observații și propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esențiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat către nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei.

Coaliția a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată la nivelul coaliției.

