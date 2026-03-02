Ședință a Coaliției de guvernare: Ce au decis liderii PSD, PNL, USR și UDMR privind bugetul pe 2026

Coaliția de guvernare s-a întrunit astăzi într-o ședință de lucru dedicată analizării principalelor componente ale bugetului de stat pentru anul 2026. Discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice și funcționării eficiente a instituțiilor statului.

În cadrul întâlnirii, partidele și reprezentanții minorităților naționale din Coaliție au prezentat observații și propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esențiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat către nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei.

Coaliția a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată la nivelul coaliției.

CITEȘTE ȘI - Reduceri de taxe incomplete pentru persoanele cu handicap și privilegii pentru șefii din administrație. Bogdan Chirieac: Premierul Bolojan nu a vrut să pară un astfel de om