Ligia Harasim, una dintre profesoarele însoțitoare a subliniat că grupul se află într-o zonă considerată sigură, iar situația este monitorizată atent de autorități.

„Suntem și am fost permanent în siguranță. Hotelul la care ne-am cazat este în zona recomandată și considerată sigură de către Consulat. Am primit inclusiv vizita consulului general, Viorel Badea, ceea ce ne-a confirmat că situația este monitorizată atent și că avem sprijin instituțional”, a transmis aceasta în exclusivitate pentru DCNews.

Cum reacționează copiii

Profesoara a explicat că reacțiile elevilor diferă în funcție de vârstă.

„Copiii reacționează diferit, în funcție de vârstă și sensibilitate. Cei mici simt mai ales emoțiile adulților, iar cei mai mari pun întrebări și încearcă să înțeleagă contextul. Păstrăm o atmosferă calmă și o rutină cât mai apropiată de normal. Le explicăm pe înțelesul lor, fără a dramatiza, punând accent pe faptul că sunt în siguranță și că există autorități care gestionează situația. Mesajul principal este că nu sunt singuri și că totul se face responsabil”, a precizat aceasta.

În paralel, părinții elevilor le-au transmis cadrelor didactice că le „acordă deplină încredere și libertate în luarea deciziilor necesare pentru siguranța copiilor”.

Mesaj pentru cei care critică alegerea destinației

Ligia Harasim a transmis și un mesaj celor care au criticat alegerea destinației, cu observații de tipul „Ce ați căutat în Dubai? Eu vacanțele ca elev le făceam la Năvodari...”:

„Am ales Dubaiul pentru această experiență dintr-un motiv foarte clar: este probabil cel mai bun loc în care poți vedea, în timp real, unde se îndreaptă lumea. Pentru tinerii de azi, să înțeleagă tehnologia și AI-ul nu mai este un moft, ci o necesitate ca să poată ține pasul cu meseriile viitorului.

Nu a fost o vacanță de relaxare, plaja și shopping-ul nici măcar nu au făcut parte din itinerariul nostru. Ne-am concentrat pe latura educațională: am avut ghizi la toate obiectivele, am studiat cum funcționează infrastructura lor smart și am analizat standardele lor de ospitalitate.

Chiar dacă orașul este unul „artificial”, construit de la zero în deșert, el reprezintă un exercițiu uriaș de inginerie și ambiție umană. Este o lecție pe care nicio sală de curs nu o poate preda la fel de bine. Ne-am dorit ca acești copii să vadă cu ochii lor ce înseamnă inovația, ca să se poată pregăti mai bine pentru lumea în care vor lucra și vor trăi”, a transmis Ligia Harasim.

De asemenea, profesoara a subliniat că la data plecării, 22 februarie, pe site-ul Ministerul Afacerilor Externe nu exista niciun avertisment de călătorie pentru zonă.

În ciuda părerilor împărțite, multe persoane au transmis ganduri bune, atât în comentarii, cât și în privat și le urează tuturor să ajungă cu bine acasă.

„Felicitări dragilor, să vă întoarceți cu bine acasă!”, a scris o persoană pe Facebook.

„Vă reamintesc și azi ca v-am urma și la „capătul “ pământului, doar să ne bucuram de compania dv!!!! Și ca noi sunt mulți alții”, i-a mai transmis o fostă elevă.

Sprijin consular și incertitudine privind întoarcerea

Deocamdată, sprijinul acordat este doar de natură logistică și consulară, nu și financiară. Nu există însă o dată certă pentru revenirea în România.

„Am primit informări oficiale periodice și recomandări clare privind conduita și siguranța. Comunicarea cu autoritățile române este deschisă și constantă. Deocamdată, sprijinul este logistic și consular.

Nu există încă o dată certă când vom putea zbura spre România. Întoarcerea va depinde de evoluția situației și de recomandările oficiale iar prioritatea noastră rămâne siguranța copiilor”, a mai transmis Ligia Harasim.

Ministerul Educației: „Sunt în siguranță”

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion, a declarat pentru Agerpres că autoritățile sunt în contact permanent cu grupul prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea.

„Prin intermediul Inspectoratului Școlar Vrancea suntem în legătură cu grupul de acolo. Știrile sunt că la acest moment sunt în siguranță, sunt bine”, a afirmat oficialul.

