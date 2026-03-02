€ 5.0953
Stiri

Eclipsă de Lună, 3 martie 2026. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Data actualizării: 08:28 02 Mar 2026 | Data publicării: 08:09 02 Mar 2026

EXCLUSIV Eclipsă de Lună, 3 martie 2026. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

nebuloasa planeta Sursă foto: Freepik AI

Astrologul Daniela Simulescu ne oferă cele mai importante detalii despre a doua eclipsă din 2026.

Pe 3 martie, se va petrece Eclipsa de Lună/Luna Plină din Fecioară. Un eveniment astrologic cu impact în modul în care ne raportăm la piața muncii, la resurse, serviciile sociale, dar și la sănătate. De obicei, această fază a lunii vorbește despre un apogeu. Ajungem într-un punct critic. Și cum Mercur, guvernatorul Fecioarei, este retrograd, cu siguranță că ne vom confrunta cu numeroase decizii riscante sau controversate. 

Eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În apropierea acestora, astrologii ne recomandă să fim atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute deoarece poartă mesaje importante pentru noi. Iar eclipsele de lună sunt cele mai relevante pentru că scot la suprafață emoții și stări copleșitoare. 

Citește și Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 2-8 martie 2026

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre acest eveniment și zodiile cele mai afectate, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată luni, 2 martie, începând cu ora 17.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

eclipsa de luna
astrolog daniela simulescu
