Horoscop 2 martie 2026. Marte intră în Pești. Previziuni toate zodiile

Astăzi, Marte intră în Pești. În astrologie, Marte reprezintă energia masculină, lupta, acțiunea, motivația, curajul, pasiunea, dar și impulsivitatea, agresivitatea, nerăbdarea și furia. Arhetipul Peștilor este cel al dizolvării, inspirației, al compasiunii, dar și al haosului, dependenței și iluziei. În perioada următoare, devenim mai nesiguri de luptele pe care le ducem sau ne alegem unele care nu ne aduc neapărat beneficii. Vom lupta pentru idealuri.

Horoscop 2 martie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, intră în casa a douăsprezecea. Și te invită să faci un pas în spate, să îți pregătești strategiile în tăcere și să acorzi atenție sănătății.

Horoscop 2 martie 2026 Taur

Marte va tranzita casa a unsprezecea. Și te va face mult mai ambițios cât te vei ocupa de planurile pentru viitorul apropiat. Poate și mai nerăbdător. De asemenea, pot apărea tensiuni în anturaj.

Horoscop 2 martie 2026 Gemeni

Marte va tranzita casa a zecea, cot la cot cu Mercur retrograd. Începe o perioadă foarte agitată pe plan profesional, dar și una cu multe oportunități mai ales dacă vezi jumătatea plină a paharului.

Horoscop 2 martie 2026 Rac

Marte intră în casa a noua. Aduce șanse celor care au de susținut examene. De asemenea, oportunități pentru călătorii sau pentru rezolvarea chestiunilor administrative.

Horoscop 2 martie 2026 Leu

Marte va tranzita casa a opta. Și îți poate aduce nevoia de a închide unele etape din punct de vedere financiar. Sau poate o atitudine mai idealistă în ceea ce privește relația cu banii.

Horoscop 2 martie 2026 Fecioară

Marte ajunge în casa a șaptea, alături de Mercur retrograd. Veți fi mai încrezători pe plan relațional, poate luați acele decizii pe care le-ați amânat. Feriți-vă, totuși, de conflicte!

Horoscop 2 martie 2026 Balanță

Marte va tranzita casa a șasea. La serviciu, pot apărea invidii și tot soiul de bârfe. Stați departe de acestea și încercați să vă vedeți doar de propriul interes.

Horoscop 2 martie 2026 Scorpion

Marte, propriul guvernator, va tranzita casa a cincea. Și te va face destul de competitiv, în orice plan. În plus, veți fi interesați de partea frumoasă a vieții.

Horoscop 2 martie 2026 Săgetător

Marte va tranzita casa a patra. Pe plan imobiliar, te vei confrunta cu mai multe amânări, blocaje sau neînțelegeri. Atmosfera din sânul familiei va fi mai tensionată.

Horoscop 2 martie 2026 Capricorn

Marte intră în casa a treia. Și te face mai dornic de a învăța, mai curios sau mai comunicativ. Tehnologia s-ar putea să nu fie neapărat aliatul tău.

Horoscop 2 martie 2026 Vărsător

Marte va tranzita casa a doua. Și se va asigura că îți va aduce ambiții serioase pe plan financiar. Însă, atenție, că te poți trezi și cu unele cheltuieli neașteptate.

Horoscop 2 martie 2026 Pești

Marte va intra în semnul tău. În primul rând, trebuie să știi că te va împinge de la spate. Mai ales în acele chestiuni unde ți-a lipsit curajul. Și chiar vei dori să lupți pentru tine.