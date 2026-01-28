Urmează două săptâmâni marcate de plecarea lui Saturn din Pești. Acest tranzit, început în 2023, s-a manifestat precum o separare clară între lumea reală și cea virtuală. Cumva, acum, ambele există în același timp, într-un mod interconectat.

De asemenea, Uranus își va încheia retrogradarea în semnul Taurului, pe care îl va mai tranzita până pe 26 aprilie 2026.

Berbec/Ascendent în Berbec

După ce Neptun și-a început tranzitul în semnul tău, vine rândul și lui Saturn. Acesta te va vizita începând cu 14 februarie. Ceea ce înseamnă că primele două săptămâni din luna februarie pot fi foarte confuze sau lipsite de direcție. Și cum Marte, propriul guvernator, rămâne în casa a unsprezecea, tot ce poți face este să îți întărești legăturile cu persoanele cele mai importante. Sau să reiei comunicarea cu prieteni vechi.

Taur/Ascendent în Taur

Pe 4 februarie, Uranus își oprește retrogradarea în semnul tău. O veste bună! Pentru că vei avea mai multă stabilitate. Și poate mai mult curaj pentru a face schimbările necesare. Venus, propria guvernatoare, rămâne în prima săptămână a lunii în casa a zecea, alături de Marte, Pe plan profesional, vei avea parte și de oportunități, dar și de provocări. Însă nu este cazul să te dai bătut prea repede.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Pentru tine, primele două săptămâni din februarie vor fi stresante pe plan profesional. Saturn rămâne în casa a zecea și te forțează să îți accepți unele limite sau să ieși din poziția de victimă. Și chiar dacă ai vrea ca totul să fie mult mai simplu, nu se va putea. Și cum și Mercur, propriul guvernator, va intra în aceeași casă, este clar că se impun unele decizii. Nu uita să abordezi negocierile într-un mod mai curajos.

Rac/Ascendent în Rac

Socoteala de acasă nu se potrivește cu aceea din târg! Buzunarele tale își vor da seama de acest proverb. Și nu doar ale tale, este posibil ca și bugetul familiei să sufere modificări. Însă, astrele îți recomandă să nu te cerți cu persoanele dragi din cauza banilor. Unii dintre voi vor fi prea naivi la locul de muncă. Dar să nu uităm că Jupiter se află tot în semnul tău, deci scapi basma curată din orice.

Leu/Ascendent în Leu

Începi luna într-un mod memorabil! Pe 2 februarie, ai parte de o Lună Plină în semnul tău. Un moment perfect pentru a tranșa unele situații, mai ales din punct de vedere relațional. Nu va fi deloc simplu, însă vei respira ușurat după. După care, Uranus își va opri retrogradarea în casa carierei, deci începi să ai mai multă încredere în viitorul tău profesional. Chiar dacă apar, iar, unele surprize.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Saturn rămâne până pe 14 februarie în casa a șaptea, acolo unde va intra și Mercur. Partenerul va avea unele neajunsuri, relația de cuplu poate fi mai stresantă, iar cei singuri vor deveni mai deznădăjduiți. Însă, Saturn își dorește să vă dezvoltați reziliența și să nu vă victimizați. Aveți nevoie de o porție serioasă de răbdare. De asemenea, astrele vă recomandă să fiți mai grijulii față de propria persoană.

Balanță/Ascendent în Balanță

Primele două săptămâni din februarie sunt foarte bune pentru a lua decizii pe plan profesional. Saturn rămâne în casa a șasea și poate oferi senzația că nu se mai poate. Că ați atins o limită și că vreți mai mult. Poate chiar aveți nevoie de un moment de criză pentru a prinde curaj. Adevărata competiție este cu voi înșivă. Nu cu alți colegi.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Uranus își oprește retrogradarea în casa relațiilor, iar Saturn rămâne până pe 14 februarie în casa iubirii. Pe plan personal, cumva, unele evenimente nu țin de voi. Veți fi puși în fața faptului împlinit. Vă veți trezi din unele povești amoroase întortocheate. Și veți dori liniște și simplitate. Fie că sunteți singuri, fie că sunteți într-o relație mai nouă sau mai veche. Unii dintre voi vor avea oportunități pe plan imobiliar.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Pe plan familial, s-ar putea să apară situații care să vă călească din punct de vedere emoțional. Ce-i drept, sentimentul de neputință va fi în creștere. Unele persoane dragi vor trece prin momente mai grele și vă veți simți legați de mâini și de picioare. În rest, prea multe chestiuni administrative de rezolvat și numeroase drumuri de făcut.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Oricât de mult ai încerca să menții o stabilitate din punct de vedere financiar, tot nu îți va ieși. Vor apărea unele greșeli ale familiei din acest punct de vedere. Vestea bună este că vor fi și oportunități. Unii dintre voi vor lua decizia pe ultima sută de metri să se mute, să călătorească sau să se apuce de o nouă formă de învățâmânt.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Saturn rămâne în casa a doua, a banilor, până pe 14 februarie. Ceea ce înseamnă că vor fi limite și neajunsuri. Bineînțeles, astrele îți recomandă să te ocupi de datorii și taxe mai întâi. Poate că este cazul să te gândești la siguranța pe termen lung și astfel să mai renunți la unele răsfățuri. Dar, Marte rămâne în semnul tău și îți oferă curajul de care ai nevoie pentru a rezolva orice problemă.

Pești/Ascendent în Pești

Te pregătești de încheierea unei etape începute în martie 2023. Saturn îți mai tranzitează semnul până pe 14 februarie. Perioadă în care ai ocazia să fii mai realist, pragmatic și să accepți că te-ai maturizat. Astrele îți recomandă să nu forțezi nimic, să rămâi înțelept și răbdător. Nu putem controla viitorul, însă avem puterea de a ne alege cum ne raportăm la prezent. La aici și acum.