Cinci motive pentru care prețul petrolului nu va reveni la normal după războiul din Iran - analiză

Politico scrie într-o amplă analiză că deși președintele SUA, Donald Trump, promite o încetare rapidă a războiului său împotriva Iranului, consecințele politice vor persista mult timp după încetarea luptelor. Totodată, sursa citată susține că oficialii Administrației Trump minimalizează creșterea prețurilor petrolului și benzinei cauzată de întreruperea transporturilor de țiței prin Strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă importantă.

„Creșterea recentă a prețurilor la petrol și gaze este temporară, iar această operațiune va duce la scăderea prețurilor la gaze pe termen lung”, a declarat marți reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, referindu-se la atacurile asupra Iranului.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, spusese luni că perturbările prețurilor vor dura „săptămâni, nu luni”, deoarece traficul petrolier continuă să se blocheze în strâmtoare.

Însă analiștii spun că perturbările sunt deja integrate în prețurile la petrol și gaze, amenințând să prelungească această perioadă și mai mult.

Cinci motive pentru care prețul petrolului nu va reveni la normal după războiul din Iran



Astfel, Politico susține că există cinci motive pentru care prețurile ridicate la petrol ar putea persista.

1. O redresare rapidă nu mai este posibilă deoarece piețele energetice sunt deja date peste cap

Războiul împotriva Iranului a perturbat deja piețele energetice din regiunea Golfului atât de semnificativ încât o redresare rapidă nu mai este posibilă, a declarat Anas Alhajji, expert în piețele energetice globale. O acumulare tot mai mare de petroliere de ambele părți ale Strâmtorii Hormuz, care a fost practic închisă timp de mai bine de o săptămână, va dura cel puțin două săptămâni pentru a fi eliminată. Apoi, va fi nevoie de o revenire la producția de petrol și gaze într-un număr tot mai mare de țări din Orientul Mijlociu care au fost acum închise, inclusiv Qatar, Bahrain, Irak și Arabia Saudită. Unele dintre pagubele provocate de atacurile iraniene, cum ar fi cele asupra instalațiilor de gaze naturale ale Qatarului, nu pot fi reparate cu ușurință, a spus el.

„Încheierea războiului nu înseamnă încheierea crizei. Avem țări care își opresc literalmente producția pentru că depozitele lor sunt pline. A readuce acel petrol la un nivel de dinainte de criză necesită timp. În special pentru gazul natural lichefiat, este nevoie de foarte mult timp”, a spus Alhajji.

2. S-ar putea ca iranienii să nu vrea încheiere războiului acum

Totodată, sursa citată scrie că deși Trump a început războiul, nu are puterea de a-l pune capăt unilateral. Iranienii nu au declarat public că vor fi de acord rapid să oprească atacurile. În ultima săptămână, aceștia au vizat din ce în ce mai mult infrastructura energetică a regiunii, ceea ce ar putea provoca o creștere majoră a prețurilor petrolului și o perioadă mai lungă de incertitudine dacă acestea persistă.

Ca răspuns la comentariile lui Trump, purtătorul de cuvânt al Gărzilor Revoluționare, Ali Mohammad Naini, a declarat marți presei de stat iraniane că „Iranul va decide când se va termina războiul”.

Oficialii iranieni sunt foarte conștienți de presiunea politică cu care se confruntă Trump pe plan intern, atâta timp cât prețurile la benzină la pompă rămân ridicate. Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că creșterea prețurilor globale la petrol arată că regimul nu va capitula dacă SUA și Israelul vor continua să vizeze infrastructura petrolieră.

Cu cât strâmtoarea este închisă efectiv mai mult timp, cu atât este mai mare șansa ca lumea să se îndrepte spre o „recesiune profundă”, a declarat Greg Priddy, expert în perturbări ale pieței energetice, care a lucrat la Administrația pentru Informații Energetice din SUA în timpul administrației George W. Bush. El a spus că ar dura mai mult de o lună pentru a reveni la normal dacă războiul s-ar opri astăzi.

Priddy, care este acum cercetător senior la conservatorul Center for the National Interest, a declarat că menținerea volumului actual în afara pieței pentru încă șapte săptămâni ar provoca o contracție economică globală majoră, atât de severă încât ar crea „probabil cea mai gravă recesiune pe care a văzut-o cineva din anii 1930”.

3. Situația s-ar putea chiar agrava

Atacurile asupra infrastructurii energetice se extind pe zi ce trece și au potențialul de a crea pagube de durată.

Miercuri, Iranul a atacat și a distrus o instalație importantă de depozitare a petrolului în Oman. Trei nave au fost lovite miercuri în apropierea Strâmtorii Hormuz, inclusiv o navă container sub pavilion thailandez deoarece „insista ilegal să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”.

Miercuri, Trump le-a spus reporterilor că petrolierele ar trebui să înceapă să tranziteze deschiderea îngustă, în ciuda riscurilor.

„Cred că ar trebui să folosească strâmtoarea. Uite, am distrus aproape toate navele lor miniere într-o singură noapte”, a spus Trump.

Senatorii democrați care au participat marți la o conferință de presă clasificată despre război au declarat că administrația nu are niciun plan de a redeschide strâmtoarea.

„În acest moment, nu știu cum să o redeschidă în siguranță. Ceea ce este de neiertat, deoarece această parte a dezastrului era 100% previzibilă”, a scris senatorul de Connecticut Chris Murphy pe X.

4. Nu este vorba doar de Iran

Deși Administrația Trump amenință guvernul iranian cu consecințe grave dacă atacă navele care trec prin strâmtoare, aceasta nu este singura parte ostilă din regiune care poate bloca eficient ruta maritimă. Există mai multe grupuri disidente în regiune care nu sunt afiliate guvernului iranian, dar care sunt indignate că liderul lor a fost ucis și vor răzbunare, a remarcat Alhajji, expert în piața energetică.

Ayatollahul Ali Khamenei nu a fost doar liderul Iranului, ci și al musulmanilor șiiți în general și a avut susținători în întreaga regiune, inclusiv în Yemen, Arabia Saudită, Irak, Kuweit, Pakistan, Afganistan și în alte țări, a remarcat el.

Acest lucru a creat o rețea mai largă de grupuri care sunt dispuse să atace interesele petroliere din regiune și există dovezi că acestea ar putea pregăti deja atacuri, a mai susținut acesta. Drone ieftine ar putea fi folosite pentru a avaria petroliere de milioane de dolari.

„Sunt supărați pentru că liderul lor a fost ucis. Tehnologia din ultimii 15 ani a avansat atât de mult încât este foarte posibil să provoci pagube de milioane de dolari cu 500 de dolari”, a spus Alhajji.

5. Minele - o nouă problemă în Strâmtoarea Ormuz

Marți, au apărut dovezi că Iranul a început să plaseze mine în Strâmtoarea Ormuz, o escaladare semnificativă care ar putea complica foarte mult eforturile de a relua cele 20% din transporturile zilnice globale de energie care traversează regiunea, a relatat CBS News.

Minele, împreună cu toate daunele aduse infrastructurii și producția stagnantă, înseamnă că ar putea trece mult timp până când piețele energetice vor reveni la normal, a declarat Rory Johnston, analist petrolier.

„Această criză va continua să se agraveze până când traficul normal prin Strâmtoare se va relua și, în acest stadiu, chiar dacă conflictul s-ar încheia astăzi și petrolierele ar reveni la 100% din debitul Hormuz, ar dura totuși luni de zile pentru a reveni la ceva care să semene cu normalitatea”, a scris el pe X.