DCNews Stiri Prezenţa Finlandei la Summit-ul B9 de la Bucureşti, semnal puternic. E.S. Ovidiu Dranga traduce mesajul
Data publicării: 12 Mai 2026

EXCLUSIV Prezenţa Finlandei la Summit-ul B9 de la Bucureşti, semnal puternic. E.S. Ovidiu Dranga traduce mesajul
Autor: Florin Răvdan

alexander_Stubb_ager Sursa: Agerpres

Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, îşi va reprezenta ţara la Summit-ul B9 de la Bucureşti, de pe 13 mai. Ce semnal transmite această participare?

E.S. Ovidiu Dranga a explicat, într-un interviu pentru DC News, de ce prezenţa lui Alexander Stubb este un semnal extrem de pozitiv. 

"Mă bucură foarte mult prezenţa lui Stubb, care s-ar putea să arate interesul Finlandei de a se alătura B9. După părerea mea, ar fi o mişcare bună, chiar naturală. Acest format ar prezenta consistenţă. De altfel, aceasta a fost şi ideea de format B9, cu ţări NATO şi UE de pe flancul estic, ţări care aveau graniţă, aproape toate, cu fostul spaţiu sovietic. Ucraina e observator în B9, nu e membru. 

Eu m-aş mai gândi la următoarea formulă, începând cu Summit-ul următor. Şi zic eu că ar fi util pentru toată lumea, chiar o mişcare strategică ambiţioasă. Mă refer la invitarea ca observatori a Greciei şi Italiei. O componentă sudică a acestui flanc estic ar trebui consolidată", a declarat E.S. Ovidiu Dranga. 

Fake news dezminţit de Administraţia Prezidenţială 

În cursul zilei de luni, 11 mai, Administraţia Prezidenţială a dezminţit o informaţie falsă legată de aşa zisul refuz al preşedintelui Nicuşor Dan de a avea o întâlnire bilaterală cu Alexander Stubb. 

"Administrația Prezidențială dezminte în mod categoric informația potrivit căreia Președintele României, Nicușor Dan, ar fi respins solicitarea unei întâlniri bilaterale cu un omolog european.

Această informație este complet falsă și nu are niciun fundament în realitate.

Într-un spațiu public dominat de circulația rapidă a informațiilor, rigoarea și verificarea reprezintă obligații esențiale ale oricărui demers jurnalistic sau public.

Președintele României își menține angajamentul pentru un dialog deschis și constant cu partenerii europeni și euroatlantici, în spiritul cooperării și al respectului reciproc.

Administrația Prezidențială își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis, direct și profesionist cu reprezentanții mass-media, în spiritul transparenței și al unei informări corecte a cetățenilor", a transmis Administraţia Prezidenţială.


 
 
 
 
 
 

