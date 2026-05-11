Romfilatelia îl omagiază pe Dumitru Prunariu prin emisiunea specială "COSMOS 2011"

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la zborul primului om în Cosmos (Iuri Gagarin), a 30 de ani de la zborul primului român în Cosmos (Dumitru Dorin Prunariu) şi a 50 de ani de la prima sesiunea COPUOS (Comitetul ONU pentru Utilizarea Paşnicã a Spaţiului Extra-atmosferic), Romfilatelia introduce în circulaţie emisiunea de mãrci poştale intitulatã COSMOS 2011.

Dumitru Dorin Prunariu, omagiat pe un timbru special

Pe timbrul cu valoarea nominalã de 3,00 lei este reprodusã imaginea lui Dumitru Dorin Prunariu, primul cosmonaut român.

Dumitru Dorin Prunariu a fost primul român care a participat la un zbor spaţial (misiunea Soiuz 40), în cadrul programului Intercosmos, la bordul staţiei Saliut 6 (14-22 mai 1981).

Alãturi de cosmonautul rus Leonid Ivanovici Popov, Dumitru Dorin Prunariu a realizat mai multe experimente ştiinţifice, între acestea înscriindu-se şi un important studiu al câmpului magnetic terestru.

Pe timbrul cu valoarea nominalã de 4,70 lei este reprodusã imaginea cosmonautului rus Iuri Gagarin (1934-1968).

În anul 1961, în a 12-a zi a lunii aprilie, cosmonautul Iuri Gagarin, la bordul capsulei Vostok 1, a fost primul om care a efectuat un zbor orbital în spaţiul extra-atmosferic.

În urmã cu 50 de ani, Comitetul ONU pentru Utilizarea Paşnicã a Spaţiului Extra-atmosferic (COPUOS) a avut prima sa Sesiune.

50 de ani de la prima sesiune COPUOS

Timbrul coliţei emisiunii cu valoarea nominalã de 8,70 lei, reproduce imaginea globului pãmântesc vãzutã din spaţiul cosmic, la care se adaugã textul explicativ al evenimentului aniversar: 50 de ani – Prima Sesiune COPUOS.

Comitetul a fost creat de cãtre Adunarea Generalã a ONU în anul 1959 având drept scop armonizarea cooperãrii internaţionale în domeniul utilizãrii paşnice a spaţiului extra-atmosferic.

România este membru fondator al acestui Comitet, înscrisã în COPUOS din anul 1959.

Drept recunoaştere a activitãţii şi implicãrii României în acest domeniu, în perioada iunie 2010 – iunie 2012, ţara noastrã deţine preşedinţia COPUOS, preşedinte fiind ales cosmonautul român Dumitru Dorin Prunariu.

Congres internațional organizat la București

În perioada 9-12 mai 2011, Academia Internaţionalã de Astronauticã organizeazã la Bucureşti al doilea Congres ce are ca temã protejarea planetei împotriva impacturilor asteroizilor şi cometelor, Congresul de Apãrare Planetarã IAA 2011 – De la Ameninţare la Acţiune.

Pentru consultanţa documentarã şi imaginile oferite la realizarea acestei emisiuni de mãrci poştale, aducem mulţumiri Agenţiei Spaţiale Române, primului cosmonaut român dl. Dumitru Dorin Prunariu, Organizaţiei Naţiunilor Unite, Misiunii Permanente a României pe lângã Naţiunile Unite, Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, Autoritãţii Emitente de Timbre Poştale din Federaţia Rusã – MARKA, cât şi familiei cosmonautului rus Iuri Gagarin.