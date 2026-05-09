DCNews Stiri Guvernul demis ține motoarele turate. Ilie Bolojan, vizită în teritoriu, la Centrala termoelectrică de la Iernut / video
Data publicării: 09 Mai 2026

Guvernul demis ține motoarele turate. Ilie Bolojan, vizită în teritoriu, la Centrala termoelectrică de la Iernut / video
Autor: Ioan-Radu Gava

bolojan la iernut Foto: Gov.ro

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a mers sâmbătă, 9 mai 2026, la Centrala termoelectrică de la Iernut.

Premierul Ilie Bolojan s-a aflat, astăzi, la Centrala termoelectrică de la Iernut, proiect de investiții preluat de Societatea Romgaz, cu termen de finalizare 31 decembrie 2026.

Proiectul „Dezvoltarea CTE IERNUT prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze” este o investiție de aproximativ 269 de milioane de euro fără TVA, începută în anul 2016, însă a cărei finalizare a fost întârziată din cauza rezilierii contractelor cu constructorii care anterior și-au asumat proiectul.

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA a preluat controlul unic direct asupra unor active ale SC ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA – Sucursala Electrocentrale Mureş și și-a asumat finalizarea proiectului până la finalul acestui an.

Finalizarea investiției de la Iernut este prioritară având în vedere nevoia de a asigura necesarul de energie pentru consumatorii casnici și industriali la nivel național, cu efect asupra reducerii prețului la energie.

