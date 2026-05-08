DCNews Stiri Părintele Vasile Ioana și părintele Pimen Vlad, la Londra. Unde îi pot întâlni românii din Marea Britanie
Data publicării: 08 Mai 2026

Părintele Vasile Ioana și părintele Pimen Vlad, la Londra. Unde îi pot întâlni românii din Marea Britanie
Autor: Ioan-Radu Gava

vasile ioana pimen vlad Foto: Părintele Vasile Ioana

Părintele Vasile Ioana și Părintele Pimen Vlad se vor afla la Londra în acest weekend.

Cei doi slujitori ai lui Hristos vor conferenția pe 10 Mai în Londra, pentru românii din Marea Britanie. Anunțul a fost făcut de Părintele Vasile Ioana, într-o postare pe Facebook.

„Hristos a Înviat!

Duminică 10 Mai, și eu și Părintele Pimen Vlad, fratele meu în Hristos, vom fi în Londra!

Dragi români din Londra și împrejurimi, dacă doriți, ne puteți întâlni pe amândoi, duminică.

Eu conferențiez la ora 16:30 (detalii aici), iar Părintele Pimen Vlad va conferenția la ora 18:00
(detalii aici)

Vă așteptăm cu drag, și vă dorim mult folos duhovnicesc din comuniunea cu noi.

Evenimentele sunt posibile prin binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel și a Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie , care în acest weekend împlinește un an de la întronizare!

Întru Multi Ani, Înaltpreasfinția Voastră!“, a transmis Părintele Vasile Ioana pe Facebook.

