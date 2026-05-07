Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri UE are termen până pe 4 iulie să aplice acordul comercial încheiat cu SUA. Anunțul lui Trump
Data publicării: 07 Mai 2026

UE are termen până pe 4 iulie să aplice acordul comercial încheiat cu SUA. Anunțul lui Trump
Autor: Elena Aurel

donald trump sua ue Președintele american Donald Trump. Colaj DC News/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/ Freepik

Donald Trump a anunțat că a dat Uniunii Europene termen până pe 4 iulie pentru a implementa acordul comercial cu SUA.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că oferă Uniunii Europene termen până pe 4 iulie pentru a aplica acordul comercial încheiat cu Statele Unite, după o convorbire telefonică cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP, potrivit Agerpres.

După acest termen limită, taxele vamale impuse de Washington UE ar "creşte imediat la niveluri mult mai mari", a avertizat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Parlamentul European a aprobat la sfârşitul lunii martie, sub anumite condiţii, acordul comercial dintre Statele Unite şi UE încheiat vara trecută la Turnberry, în Scoţia.

Procedurile interne ale blocului prevăd, însă, negocieri cu statele membre înainte ca acesta să fie aplicat în mod oficial. 

VEZI ȘI: UE reacţionează după ce Donald Trump a ameninţat Europa cu tarife de 25% pentru automobile

Uniunea Europeană este „pregătită pentru toate scenariile”

Recent, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va majora tarifele pentru automobile și piese auto provenite din Uniunea Europeană la 25%, acuzând blocul comunitar că nu își respectă angajamentele asumate într-un acord comercial încheiat vara trecută.

Uniunea Europeană este „pregătită pentru toate scenariile”, a afirmat, marţi, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ameninţările americane.

„Un acord este un acord”, a reamintit şefa executivului european în cadrul unei conferinţe de presă de la Erevan, referindu-se la acordul comercial între UE şi administraţia preşedintelui Donald Trump încheiat în iulie şi care limita la 15% taxele vamale pentru maşinile europene vândute în SUA.

„Avem un acord şi esenţa acestui acord este prosperitatea, regulile comune şi fiabilitatea”, a adăugat şefa CE, afirmând că SUA s-au angajat să respecte pragurile fixate în iulie 2025.

VEZI ȘI: Ursula von der Leyen, răspuns pentru Trump în „războiul” taxelor vamale la autovehiculele din UE

UE respectă acordul semnat cu SUA

Comisia Europeană şi-a confirmat încă de luni voinţa de a respecta acordul semnat, respingând acuzaţiile americane.

„Aplicăm acordul de la început şi rămânem total angajaţi în respectarea angajamentelor noastre", a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier.

Parlamentul European a aprobat, cu condiţii, acordul între SUA şi UE, dar procedurile interne ale blocului prevăd ca acordul să fie negociat şi cu statele membre înainte de a fi aplicat oficial.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CE, UE a ţinut Washingtonul „total informat de-a lungul procedurilor” şi încearcă „să liniştească celălalt mal al Atlanticului, munca este în curs". „Au fost realizate progrese”, a adăugat el, notează Agerpres.

