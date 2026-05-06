Mărul discordiei Ilie Bolojan - Nicușor Dan. „Acea decizie v-a stricat relația cu președintele?“ Răspunsul liberalului / video

Într-un interviu oferit jurnalistei Alessandra Stoicescu, la Observator, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă relația sa cu Nicușor Dan s-a stricat după creșterea TVA de anul trecut.

„Creșterea de TVA este motivul din cauza căruia am ajuns astăzi aici?“, a întrebat jurnalista Alessandra Stoicescu.

„Creșterea de TVA era o măsură inevitabilă, pentru că toate discuțiile avute cu specialiștii, legate de consolidarea măsurilor bugetare, s-au bazat și pe creșterea de TVA“, a punctat Ilie Bolojan.

„V-a stricat relația cu președintele Nicușor Dan?“, a insistat jurnalista Antena 1.

„Nu cred că a stricat asta. Mi-am asumat ca premier această răspundere, pentru că zona de decizii economice este în competența Guvernului.

V-am spus că nu am făcut ceea ce dă bine, ci am făcut ceea ce trebuie pentru această țară. De aceea nu s-au înghesuit oamenii. Acum, la demolare, când nota de plată, a ajuns la clientela politică și baronii locali, sigur că a deranjat, iar partidele care au fost la guvernare au o răspundere pentru asta“, a spus Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI - Ilie Bolojan: Boala asta se numeşte PSD-ism