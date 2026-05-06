Donald Trump suspendă escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz: Următorul pas pregătit la Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi suspendarea „Proiectului Libertate” de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz, în aşteptarea unui acord final cu Iranul, după ceea liderul de la Casa Albă a descris drept „mari progrese” în negocieri, relatează AFP.

Decizia vine la o zi după ce Trump a amenințat că „va șterge Iranul de pe fața Pământului”, dacă atacă navele americane.

„Avem mai multe arme şi muniţii de o calitate mult mai bună decât înainte”, avertiza Trump, care a susţinut, de asemenea, că operaţiunea americană din Strâmtoarea Ormuz este „una dintre cele mai mari manevre militare întreprinse vreodată".

Trump s-a răzgândit: SUA și Iranul înregistrează „progrese” în negocieri

„Având în vedere succesul militar extraordinar” şi „marile progrese înregistrate în vederea unui acord complet şi definitiv cu liderii iranieni”, „Proiectul Libertate (...) va fi suspendat pentru o scurtă perioadă pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat şi semnat”, a scris republicanul pe reţeaua sa Truth Social.

El a precizat că blocada americană a porturilor iraniene - care a intrat în vigoare pe 13 aprilie - este menţinută şi că această pauză a fost decisă „la cererea Pakistanului şi a altor ţări”.

„Proiectul Libertate”, menit să permită sutelor de nave blocate în Golf să treacă prin strâmtoare, a fost lansat luni.

De asemenea, secretarul de stat american, Marco Rubio a afirmat mai devreme în cursul zilei, că faza ofensivă a conflictului cu Iranul s-a încheiat, notează Agerpres.

Citește și: Trump ridiculizează capacitatea militară a Iranului și îi cere să „fluture steagul alb al capitulării”



