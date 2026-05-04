Prof. dr. Liviu Oprea a vorbit despre riscurile asociate folosirii informațiilor medicale de pe internet și a explicat că, spre deosebire de „doctor Google”, inteligența artificială reprezintă un salt calitativ, deoarece oferă informații mai structurate. Cu toate acestea, ea nu poate înlocui judecata clinică a medicului.

„Colegiul Medicilor a avertizat în repetate rânduri că este un pericol dacă folosim „doctor Google” - pacienții își pun diagnosticul în baza căutărilor pe internet. AI-ul nu ridică riscuri?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Cred că ne aflăm într-o zonă ușor diferită de perioada în care era „doctor Google”. Google era o mașină de căutat, oamenii aveau acces la o informație nediferențiată și fiecare se ducea acolo unde descoperea niște informații - de multe ori forumuri, de multe ori site-uri cu teorii ale conspirației.

Dacă vorbim de inteligența artificială, sigur că există un salt calitativ semnificativ și, dincolo de entuziasmul sau îngrijorările unora sau altora, inteligența artificială deja este percepută ca fiind ceva care îți transmite o informație oarecum învățată, ceea ce schimbă datele problemei”, a spus prof. dr. Liviu Oprea.

Deciziile medicale trebuie validate de un specialist

Prof. dr. Liviu Oprea a explicat că inteligența artificială poate fi utilă ca instrument de sprijin pentru medici și pacienți, dar ea nu poate înlocui judecata clinică a medicului. Potrivit acestuia, inteligența artificială trebuie folosită pe baza dovezilor științifice și este încă în faza de testare și există riscul apariției unor erori, motiv pentru care deciziile medicale trebuie validate de un medic.

„Colegiul Medicilor și codul deontologic spun un lucru foarte simplu - și inclusiv dovezile de acum sugerează același lucru: inteligența artificială poate fi, pentru doctor uneori și pentru pacient, un asistent virtual, dar delegarea judecății doctorului către inteligența artificială, suntem departe de așa ceva și nimeni nu recomandă lucrul ăsta.

Practic, noi trebuie să folosim doar informații bazate pe dovezi științifice și sigur că inclusiv inteligența artificială a început să fie testată în trialul clinicii și prin alte metode pentru a vedea care este eficiența ei în a da răspunsuri corecte, pertinente și în concordanță cu știința actuală.

Deci, nu mai este același lucru ca „doctor Google”, dar sigur că și inteligența artificială poate să mai aibă halucinații și lucruri care să fie negative. (...) Ca suport diagnostic încă este într-o perioadă de testare și poate fi utilizată, dar nu fără a trece prin filtrul și judecata clinică a doctorului”, a spus prof. dr. Liviu Oprea la DC News și DC Medical.

