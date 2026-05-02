€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Guvernul Giorgiei Meloni, al doilea cel mai longeviv din istoria Italiei
Data actualizării: 21:13 02 Mai 2026 | Data publicării: 18:48 02 Mai 2026

Guvernul Giorgiei Meloni, al doilea cel mai longeviv din istoria Italiei
Autor: Dana Mihai

Giorgia Meloni, premierul Italiei. Sursa Foto: Agerpres

Guvernul condus de premierul italian Giorgia Meloni a devenit, sâmbătă, al doilea cel mai longeviv executiv din istoria de 80 de ani a Republicii Italiene.

Obiectivul cabinetului de la Roma este acum să își ducă mandatul până la final, anul viitor.

Premierul a marcat momentul printr-o postare pe rețelele sociale, subliniind că nu consideră această etapă o "realizare", ci mai degrabă o responsabilitate și mai mare față de cetățeni.

"Începând de astăzi, guvernul pe care am onoarea să-l conduc devine al doilea cel mai longeviv din istoria republicii. Nu consider acest lucru o realizare de sărbătorit, ci o responsabilitate și mai mare față de cetățenii italieni. Mulțumesc celor care continuă să ne susțină, să creadă în munca noastră și în seriozitatea angajamentului nostru. Vom merge mai departe cu determinare pentru a duce la bun sfârșit drumul pe care l-am început, cu respect pentru mandatul primit de la cetățenii italieni și cu un singur reper: interesul național", a scris Giorgia Meloni într-o postare pe Instagram.

 
 
 
 
 
Potrivit ANSA, Giorgia Meloni, prima femeie care ocupă funcția de premier al Italiei, își propune să devină primul lider modern al țării care își duce mandatul complet de cinci ani fără remanieri, până în septembrie anul viitor.

Meloni a câștigat alegerile parlamentare din 22 octombrie 2022, într-o coaliție formată alături de Matteo Salvini și partidul său, Liga, precum și de Silvio Berlusconi, liderul Forza Italia. Sâmbătă, guvernul său a ajuns la 1.288 de zile de mandat, fiind depășit doar de al doilea executiv condus de Berlusconi (2001–2005), care a rezistat 1.412 zile.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

giorgia meloni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close