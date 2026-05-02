Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
Peruani trimiși pe frontul din Ucraina: Anchetă la Lima pentru o presupusă rețea de trafic de persoane
Data actualizării: 10:06 02 Mai 2026 | Data publicării: 09:22 02 Mai 2026

Peruani trimiși pe frontul din Ucraina: Anchetă la Lima pentru o presupusă rețea de trafic de persoane
Autor: Iulia Horovei

cetateni peru razboi rusia ucraina Rudele peruvienilor care susțin că au fost recrutați de Rusia sub pretexte false și trimiși pe frontul războiului din Ucraina protestează în fața sediului Ministerului Afacerilor Externe din Lima, Peru. Sursa foto: Agerpres

Autoritățile din Peru au lansat o anchetă asupra unei presupuse rețele de trafic de persoane care a ademenit cetățeni cu promisiuni false de angajare în Rusia, aceștia ajungând să lupte, de fapt, pe frontul din Ucraina.

O anchetă în curs are loc în Peru, fiind cercetate presupuse rețele de trafic de persoane care au ademenit cetățeni cu promisiuni false de angajare în Rusia, pentru ca ulterior aceștia să ajungă să lupte în războiul dus de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, potrivit Aljazeera.

Persoanele au fost „recrutate prin oferte de muncă înșelătoare pentru a lucra ca agenți de securitate și alte roluri” în Rusia, „cu promisiunea unei compensații financiare”, a declarat procuratura într-un comunicat, vineri.

Ancheta se va concentra pe presupusele infracțiuni de „trafic de persoane” și „trafic de persoane agravat”, se mai arată în comunicat.

Peruani ademeniți pe frontul de luptă, cu salarii lunare de 2000-3000 de dolari

Percy Salinas, un avocat care reprezintă familiile persoanelor care au ajuns pe linia frontului în Ucraina, a declarat pentru postul de televiziune local N că 13 peruvieni au murit până acum în războiul din Ucraina, potrivit agenției de știri AFP.

Salinas a declarat că persoanelor li s-au oferit salarii lunare între 2.000 și 3.000 de dolari și că aproximativ 600 de peruvieni au fost ademeniți din octombrie anul trecut pentru a lupta pentru Rusia.

Într-o declarație publicată joi, ambasada Moscovei la Lima a recunoscut că peruvienii au semnat contracte pentru a se alătura forțelor armate ruse.

Ministerul Afacerilor Externe din Peru a declarat că a solicitat ambasadei ruse să clarifice situația și să obțină informații despre locația și bunăstarea cetățenilor care servesc în armata rusă. Oficialii perueni au menționat că cetățenii sunt obligați să ceară permisiunea Ministerului de Externe înainte de a servi într-o armată străină.

Familiile unora dintre victime, care au susținut că au fost recrutate sub pretexte false pentru a lupta în Ucraina, au protestat joi în fața ministerului din Lima, cerând ca cei dragi să fie repatriați.

Rusia ar recruta soldați pentru războiul din Ucraina din mai multe state

Peru este cea mai recentă țară care a depus plângeri împotriva Rusiei cu privire la recrutarea înșelătoare a cetățenilor străini pentru a lupta în Ucraina.

Potrivit estimărilor ucrainene din februarie, aproximativ 1.780 de cetățeni din 36 de țări africane ar lupta alături de forțele ruse.

Rusia a recunoscut anterior, de asemenea, recrutarea de soldați din Coreea de Nord, dintre care se estimează că mii au fost uciși sau răniți în luptă, ca parte a unui pact militar convenit între Moscova și Phenian.

Citește și: Atac cu drone al Ucrainei asupra unei rafinării din Rusia (VIDEO)

peru
inselaciune
razboi rusia ucraina
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Africa se fragmentează mai repede decât se estima: Când va apărea un nou ocean
Publicat acum 30 minute
ANM, prognoză meteo actualizată. Vremea în weekend rămâne rece. Când se încălzeşte
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Moment ajuns viral: Ambulanță împinsă de fotbaliști pe teren într-un meci din Liga 2. „Suprarealist”
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Donald Trump trimite o scrisoare Congresului în care susţine că războiul împotriva Iranului s-a încheiat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră
Publicat acum 3 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri...
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Horoscop 2 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close