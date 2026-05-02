Peruani trimiși pe frontul din Ucraina: Anchetă la Lima pentru o presupusă rețea de trafic de persoane

O anchetă în curs are loc în Peru, fiind cercetate presupuse rețele de trafic de persoane care au ademenit cetățeni cu promisiuni false de angajare în Rusia, pentru ca ulterior aceștia să ajungă să lupte în războiul dus de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, potrivit Aljazeera.

Persoanele au fost „recrutate prin oferte de muncă înșelătoare pentru a lucra ca agenți de securitate și alte roluri” în Rusia, „cu promisiunea unei compensații financiare”, a declarat procuratura într-un comunicat, vineri.

Ancheta se va concentra pe presupusele infracțiuni de „trafic de persoane” și „trafic de persoane agravat”, se mai arată în comunicat.

Peruani ademeniți pe frontul de luptă, cu salarii lunare de 2000-3000 de dolari

Percy Salinas, un avocat care reprezintă familiile persoanelor care au ajuns pe linia frontului în Ucraina, a declarat pentru postul de televiziune local N că 13 peruvieni au murit până acum în războiul din Ucraina, potrivit agenției de știri AFP.

Salinas a declarat că persoanelor li s-au oferit salarii lunare între 2.000 și 3.000 de dolari și că aproximativ 600 de peruvieni au fost ademeniți din octombrie anul trecut pentru a lupta pentru Rusia.

Într-o declarație publicată joi, ambasada Moscovei la Lima a recunoscut că peruvienii au semnat contracte pentru a se alătura forțelor armate ruse.

Ministerul Afacerilor Externe din Peru a declarat că a solicitat ambasadei ruse să clarifice situația și să obțină informații despre locația și bunăstarea cetățenilor care servesc în armata rusă. Oficialii perueni au menționat că cetățenii sunt obligați să ceară permisiunea Ministerului de Externe înainte de a servi într-o armată străină.

Familiile unora dintre victime, care au susținut că au fost recrutate sub pretexte false pentru a lupta în Ucraina, au protestat joi în fața ministerului din Lima, cerând ca cei dragi să fie repatriați.

Rusia ar recruta soldați pentru războiul din Ucraina din mai multe state

Peru este cea mai recentă țară care a depus plângeri împotriva Rusiei cu privire la recrutarea înșelătoare a cetățenilor străini pentru a lupta în Ucraina.

Potrivit estimărilor ucrainene din februarie, aproximativ 1.780 de cetățeni din 36 de țări africane ar lupta alături de forțele ruse.

Rusia a recunoscut anterior, de asemenea, recrutarea de soldați din Coreea de Nord, dintre care se estimează că mii au fost uciși sau răniți în luptă, ca parte a unui pact militar convenit între Moscova și Phenian.

