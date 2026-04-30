DCNews Stiri Interzicerea cumulului pensie - salariu. Precizare importantă după mutarea lui Bolojan: Cine NU este vizat
Data publicării: 23:19 30 Apr 2026

Interzicerea cumulului pensie - salariu. Precizare importantă după mutarea lui Bolojan: Cine NU este vizat
Autor: Tiberiu Vasile

Premierul Ilie Bolojan.

Guvernul Bolojan pune proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat pe masa Parlamentului. Florin Manole și Marius Budăi explică cine este afectat, care este viitorul sistemului și când ar putea avea loc o indexare.

Guvernul a adoptat un proiect de lege cu miză sensibilă pentru sistemul public, care vizează interzicerea cumulului dintre pensie și salariu la stat. Potrivit formei actuale a proiectului, persoanele aflate în această situație care aleg să își continue activitatea până la vârsta de 70 de ani ar urma să piardă 85% din pensie pe durata cumulului. În același timp, anumite categorii ar fi exceptate de la noile reguli, printre care și parlamentarii, în virtutea statutului de funcții alese. Rămâne însă deschisă întrebarea privind impactul real asupra bugetului și economiile efective pe care statul le-ar putea obține în urma aplicării acestei măsuri.

Subiectul a fost comentat într-o intervenție la România TV de Florin Manole, fost ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din partea PSD în guvernul Bolojan, și de Marius Budăi, fost ministru al Muncii și Solidarității Sociale în cabinetele Dăncilă și Ciucă. Cei doi au discutat atât implicațiile proiectului, cât și starea actuală a sistemului de pensii, sustenabilitatea acestuia și momentul în care românii ar putea spera la o nouă indexare.

"Este un proiect care nu-i afectează pe cei care au pensii contributive"

Florin Manole: "Este vorba despre un proiect pe care noi l-am susținut, un proiect la a cărui redactare noi am participat, a fost un grup de lucru în Ministerul Dezvoltării și cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Este un proiect care nu-i afectează pe cei care au pensii contributive, pensionari profesori, medici, știu și eu, oameni care au avut meserii simple. Nu vor fi afectați de această propunere".

Marius Budăi: "Domnul ministru Manole a explicat foarte clar despre ce este vorba. Trebuie să subliniem că ea este doar o propunere deocamdată. Ea a fost trimisă de guvern către Parlament. Acolo trebuie să se înceapă dezbaterea pentru o eventuală aprobare. Cu siguranță că vor fi mai multe dezbateri, iar în baza transparenței parlamentare vom avea mai multe discuții".

Când pot spera românii la o nouă indexare? E sistemul de pensii în colaps?

Florin Manole: "Ideea este că anul 2027 este o dată certă pentru indexarea pensiilor, indiferent în ce formulă se va guverna în România atunci așa ceva trebuie să se întâmple. Înghețarea a fost prea îndelungată iar puterea de cumpărare a pensionarilor a fost și este afectată. Acesta e unul dintre principalele motive pentru care noi am spus în spațiul public că suntem foarte nemulțumiți de premierul Bolojan și că acesta trebuie să plece. Nu poți să asisți impasibil la această situație. Am venit cu pachetul de solidaritate. Am compensat în felul acesta parțial efectele inflației asupra pensionarilor, chiar dacă nu e un proiect cu care să defilăm. Toți pensionarii trebuie să beneficieze de indexare la 1 ianuarie 2027 cu certitudine".

Marius Budăi: "Sistemul de pensii nu se aproprie de un colaps. Am auzit teoria aceasta de foarte multe ori. Vreau să explic simplu pe înțelesul tuturor. O țară care nu-și permite să crească pensiile și vine cu astfel de sugestii despre colapsul sistemului, atunci înseamnă că trebuie să închidem absolut tot, închidem țara, și am terminat discuția. Mai simplu de atât nu am cum să spun."

