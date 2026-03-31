Subcategorii în Politica

Ilie Bolojan: Proiectul privind cumulul de pensie și salariu la stat este gata, se așteaptă avizul CSM
Data actualizării: 08:07 31 Mar 2026 | Data publicării: 08:06 31 Mar 2026

Ilie Bolojan: Proiectul privind cumulul de pensie și salariu la stat este gata, se așteaptă avizul CSM
Autor: Crişan Andreescu

Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că proiectul de lege privind cumulul de pensie și salariu la stat este gata și se așteaptă avizul de la CSM.

Legea este gata, se așteaptă să fie avizată de CSM, conform procedurilor, în cele 30 de zile. (...) În momentul în care vom avea proiectul de lege îl vom trimite la Parlament și sper ca, în procedură de urgență, să fie pusă în practică, a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat în legătură cu proiectul privind cumulul pensie-salariu la stat.

El a adăugat că efectul acestei legi ar trebui să fie ca ori cei care cumulează pensia și salariul să renunțe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunțe la locul de muncă de la stat.

În condițiile în care într-o instituție trebuie să faci reducere, așa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituții, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituție cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu, a mai spus premierul. (Agerpres)

