€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 18 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 18 Mai 2026

EXCLUSIV Horoscop 18 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

Horoscop 18 mai 2026 Daniela Simulescu Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna începe cu o conjuncție Mercur-Uranus în semnul Gemenilor. Aspect care poate aduce "o minte electrică". Dar și un caracter eratic în modul în care ne ocupăm de treburile zilei. 

Horoscop 18 mai 2026 Berbec

Marte se pregătește să iasă din semnul tău, deci s-ar putea să fii destul de agitat. Multe dintre proiecte le vei termina pe ultima sută de metri.

Horoscop 18 mai 2026 Taur

Obiectivul tău este să găsești cea mai bună ofertă în orice domeniu. În special, la locul de muncă. Te poți consulta cu o persoană mai experimentată.

Citește și Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 18-24 mai 2026

Horoscop 18 mai 2026 Gemeni

Conjuncția Mercur-Uranus se petrece în semnul tău. Vei îndrăzni să faci lucrurile diferit. De la modul în care te îmbraci la acela în care abordezi oamenii.

Horoscop 18 mai 2026 Rac

Vor ajunge la urechile tale tot felul de zvonuri sau informații trunchiate la locul de muncă. Nu le da mai departe dacă nu ai toate dovezile.

Horoscop 18 mai 2026 Leu

Vei primi ajutor de la cine nu te aștepți! Este cazul să fii mai îndrăzneț cu planurile pentru viitorul apropiat. Atitudinea aceasta poate fi câștigătoare.

Horoscop 18 mai 2026 Fecioară

Conjuncția Mercur-Uranus se petrece în casa a zecea. Nu suporți să ți se dea ordine, să fii controlat. Îi vei uimi pe ceilalți cu ideile și propunerile tale.

Horoscop 18 mai 2026 Balanță

Conflictele cu partenerul sau familia pot izbucni, aparent, din nimicuri. Însă este vorba de unele tensiuni acumulate în timp. Aveți nevoie să vă lămuriți. 

Horoscop 18 mai 2026 Scorpion

Astrologul îți recomandă să stai departe de disputele de la locul de muncă. Tu te miști mai repede, iar colegii mai lent. Fiecare are ritmul propriu.

Horoscop 18 mai 2026 Săgetător

Nu este ziua potrivită pentru a te ocupa de problemele altora. Tu trebuie să te concentrezi pe propriile obiective și planuri. Și să renunți repede!

Horoscop 18 mai 2026 Capricorn

Tu crezi că oamenii din jur vor aprecia logica ta, însă adevărul este că nu te vor înțelege. Nu te supăra dacă va trebui să repeți mesajul.

Horoscop 18 mai 2026 Vărsător

Nu te lua prea în serios! Poți fi glumeț, jucăuș și ironic. Această atitudine te va ajuta să treci mult mai ușor prin unele situații complicate.

Horoscop 18 mai 2026 Pești

Mintea îți va fi solicitată și agitată. În plus, va fabrica uneie idei și scenarii negative care nu au nicio legătură cu realitatea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

astrolog daniela simulescu
horoscop zilnic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Prețul petrolului, la 20 de dolari de nivelul care induce o recesiune globală
Publicat acum 6 minute
Momentul prăbușirii a două avioane militare, surprins la un show aviatic din SUA | VIDEO
Publicat acum 15 minute
Încă un pasager de pe nava de croazieră MV Hondius, testat ”prezumtiv pozitiv” la hantavirus în Canada
Publicat acum 34 minute
Un lider al Jihadului Islamic şi fiica sa, uciși într-un atac israelian în Liban
Publicat acum 38 minute
BANCUL ZILEI: "Darul" berzelor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Horoscop 18 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
Publicat acum 38 minute
BANCUL ZILEI: "Darul" berzelor
Publicat acum 34 minute
Un lider al Jihadului Islamic şi fiica sa, uciși într-un atac israelian în Liban
Publicat acum 45 minute
Sindicaliştii din finanţe ies la protest. Ce îi nemulțumește
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close