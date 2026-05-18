Horoscop 18 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Săptămâna începe cu o conjuncție Mercur-Uranus în semnul Gemenilor. Aspect care poate aduce "o minte electrică". Dar și un caracter eratic în modul în care ne ocupăm de treburile zilei.

Horoscop 18 mai 2026 Berbec

Marte se pregătește să iasă din semnul tău, deci s-ar putea să fii destul de agitat. Multe dintre proiecte le vei termina pe ultima sută de metri.

Horoscop 18 mai 2026 Taur

Obiectivul tău este să găsești cea mai bună ofertă în orice domeniu. În special, la locul de muncă. Te poți consulta cu o persoană mai experimentată.

Citește și Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 18-24 mai 2026

Horoscop 18 mai 2026 Gemeni

Conjuncția Mercur-Uranus se petrece în semnul tău. Vei îndrăzni să faci lucrurile diferit. De la modul în care te îmbraci la acela în care abordezi oamenii.

Horoscop 18 mai 2026 Rac

Vor ajunge la urechile tale tot felul de zvonuri sau informații trunchiate la locul de muncă. Nu le da mai departe dacă nu ai toate dovezile.

Horoscop 18 mai 2026 Leu

Vei primi ajutor de la cine nu te aștepți! Este cazul să fii mai îndrăzneț cu planurile pentru viitorul apropiat. Atitudinea aceasta poate fi câștigătoare.

Horoscop 18 mai 2026 Fecioară

Conjuncția Mercur-Uranus se petrece în casa a zecea. Nu suporți să ți se dea ordine, să fii controlat. Îi vei uimi pe ceilalți cu ideile și propunerile tale.

Horoscop 18 mai 2026 Balanță

Conflictele cu partenerul sau familia pot izbucni, aparent, din nimicuri. Însă este vorba de unele tensiuni acumulate în timp. Aveți nevoie să vă lămuriți.

Horoscop 18 mai 2026 Scorpion

Astrologul îți recomandă să stai departe de disputele de la locul de muncă. Tu te miști mai repede, iar colegii mai lent. Fiecare are ritmul propriu.

Horoscop 18 mai 2026 Săgetător

Nu este ziua potrivită pentru a te ocupa de problemele altora. Tu trebuie să te concentrezi pe propriile obiective și planuri. Și să renunți repede!

Horoscop 18 mai 2026 Capricorn

Tu crezi că oamenii din jur vor aprecia logica ta, însă adevărul este că nu te vor înțelege. Nu te supăra dacă va trebui să repeți mesajul.

Horoscop 18 mai 2026 Vărsător

Nu te lua prea în serios! Poți fi glumeț, jucăuș și ironic. Această atitudine te va ajuta să treci mult mai ușor prin unele situații complicate.

Horoscop 18 mai 2026 Pești

Mintea îți va fi solicitată și agitată. În plus, va fabrica uneie idei și scenarii negative care nu au nicio legătură cu realitatea.