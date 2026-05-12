Horoscop 12 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna își continuă tranzitul în semnul Peștilor. Iar Soarele primește încă aspecte pozitive de la Jupiter. Suntem încurajați să ne explorăm emoțiile.
Ziua este potrivită pentru relaxare, însă există riscul și să procrastinezi mai mult sau să faci excese alimentare. Nu da ascultare unor critici!
Aspectele astrologice îți oferă o doză suplimentară de optimism, însă este cazul să rămâi vigilent și să nu te lași purtat de viață.
Ai cuvintele la tine, atitudinea este potrivită. Însă, astăzi, trebuie să și demonstrezi ceea ce spui și să fii punctual la locul de muncă.
Există riscul să idealizezi anumite persoane. Nu pune pe nimeni pe un piedestal fără a cunoaște toate detaliile. Riști să rămâi dezamăgit.
Astrologul vă recomandă să nu dați crezare unor zvonuri sau bârfe. Evități persoanele în preajma cărora nu vă simțiți bine de obicei.
Unele gesturi ale partenerului sunt greu de înțeles, însă este recomandabil să fii empatic și tolerant cu acesta. Sigur are unele motive.
Ca de obicei, vei fi destul de săritor și vei dori să îi ajuți pe apropiați. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să pui treburile tale pe locul doi.
Din dorința de a răsfăța partenerul sau familia, s-ar putea să exagerezi din punct de vedere financiar. Trebuie să fii mult mai pragmatic.
Unele vești din partea familiei te afectează mai mult decât ai crede. De aceea, astrologul susține că ai nevoie de o zi simplă.
Încercați să evitați deciziile majore. Dacă se poate, amânați-le! De asemenea, vă este recomandat să mai tăiați din timpul petrecut în online.
S-ar putea să uitați care vă sunt prioritățile și să vă lăsați tentați de unele cheltuieli inutile. Răsfățul nu trebuie să coste mult.
Veți avea tendința de a vă refugia în visare. Imaginația vă va salva de fiecare dată. Și reușiți să fiți foarte empatici cu oamenii din jur.
