Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

Astăzi, Venus își începe tranzitul în semnul Taurului, unde va rămâne până pe 24 aprilie. Venus reprezintă frumusețea, feminitatea, plăcerea, valorile, iubirea. Iar Taurul are în vedere siguranța, confortul, resursele, predictibilitatea. Deci atitudinea noastră față de chestiunile amoroase sau financiare va fi una mult mai pragmatică.

Horoscop 30 martie 2026 Berbec

Venus intră în casa a doua. Ceea ce înseamnă că vei primi sprijin pe plan financiar. Sau că vor apărea oportunități în acest sens. Și tu vei ști mult mai bine să îți gestionezi stabilitatea bugetului.

Horoscop 30 martie 2026 Taur

Venus intră în semnul tău. Și îți aduce beneficii, iubire de sine, forță de seducție. Vei fi mult mai interesat de viața personală și de ce îți poate oferi viața mai bun.

Horoscop 30 martie 2026 Gemeni

Este una dintre acele zile în care nu ai voie să îți pierzi speranța. Să nu abandonezi nicio luptă și niciun proiect! Și asta depinde doar de tine.

Horoscop 30 martie 2026 Rac

Vei deveni mult mai sociabil. Ba chiar îți place să organizezi evenimente pentru cei dragi sau să fii generos cu aceștia. Ai idei de cadouri fantastice!

Horoscop 30 martie 2026 Leu

Venus își începe tranzitul în casa a zecea. În perioada următoare, vei avea oportunități pe plan profesional. Pe care nu ai voie să le ratezi!

Horoscop 30 martie 2026 Fecioară

Astrele îți oferă aspecte potrivite pentru călătorii, mutare, studii și chestiuni administrative. Important este să înveți din greșelile altora.

Horoscop 30 martie 2026 Balanță

Venus, propria guvernatoare, ajunge în casa a opta. Accentul pică pe stabilitatea financiară a familiei. Urmează cheltuieli importante.

Horoscop 30 martie 2026 Scorpion

Venus își începe tranzitul în casa a șaptea. Și te ajută să îți îmbunătățești relația cu partenerul, să fii mai pragmatic în chestiunile amoroase.

Horoscop 30 martie 2026 Săgetător

Venus intră în casa a șasea și îți întoarce atenția către armonia de la locul de muncă, îmbunătățirea stilului de viață si către susținerea celor vulnerabili.

Horoscop 30 martie 2026 Capricorn

Venus va tranzita casa a cincea. Este cazul să devii și mai pragmatic. Dar, în același timp, nu uita să te bucuri de jumătatea plină a paharului.

Horoscop 30 martie 2026 Vărsător

Interesul tău principal va fi confortul. Al locuinței, al mediului înconjurător sau în ceea ce privește armonia din sânul familiei. Nu ai chef de dispute.

Horoscop 30 martie 2026 Pești

Cu Venus în casa a treia, discursul tău va fi destul de convingător!. Deci nu îți fie teamă să îți împărtășești ideile. O perioadă bună pentru plimbări.