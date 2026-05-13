Pe 16 mai, se va petrece Luna Nouă din semnul Taurului.

Atunci când Soarele și Luna se întâlnesc în al doilea semn al zodiacului, avem în față un moment perfect pentru a planta ceva, la propriu și/sau la figurat. Pentru a ne construi o altă realitate, una care să îmbine atât pragmaticul, cât și inspirația. Să nu uităm că arhetipul Taurului are în vedere banii, resursele, răbdarea, confortul și stabilitatea.

Taur/Ascendent în Taur

Luna Nouă se petrece în semnul tău. Și de data aceasta nu mai are parte de prezența lui Uranus, cum s-a întâmplat în ultimii opt ani. Adică, se poate manifesta în voie. Și dacă mai punem la socoteală și aspectul pozitiv cu Jupiter din Rac, ei bine, în 2026, te vei bucura cu adevărat de acest eveniment astrologic Este timpul să plantezi noi semințe, dar trebuie să te ai în vedere pe tine prima dată! Pe urmă, pe ceilalți! Poți face schimbări de înfățișare unele care să îți aducă și un plus de încredere în propria persoană. Și îți vei da seama că, în unele situații, este de ajuns să îți schimbi atitudinea sau perspectiva.

Leu/Ascendent în Leu

Luna Nouă se va petrece în casa a zecea, a carierei. Și poate fi momentul perfect pentru a te gândi ce planuri ai sau ce lași în urmă, din punct de vedere profesional. Ai nevoie de un obiectiv clar, pe termen lung, care să îți aducă și un plus de vizibilitate. Și câteodată contează mai mult imaginea pe care o ai decât ceea ce execuți.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Luna Nouă se va petrece în casa a șaptea. Unde se pregătește să intre, din 19 mai, și Marte(propriul guvernator). Este momentul să vă întrebați dacă relațiile personale sunt prea stresante și dacă da, ce puteți face pentru a ajunge la un numitor comun cu oamenii iubiți. Acest eveniment vă poate ajuta și pe voi să înțelegeți că o viață personală fără dramă este una mult mai sănătoasă. Cei singuri își vor schimba părerea despre ce înseamnă o relație autentică.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Luna Nouă activează casa a patra. Evenimentul astrologic perfect pentru îmbunătățirea locuinței, o mutare sau un nou plan din punct de vedere imobiliar. Aveți nevoie de confort, liniște și un mediu funcționabil. De asemenea, și în relațiile cu familia, veți căuta buna înțelegere și armonia.