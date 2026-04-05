Săptămâna începe cu un careu între Soare și Jupiter. Genul de aspect care predispune la optimism exagerat și la momente în care ne controlăm cu greu energia. Dar, în același timp, ne oferă și ambiții sau dorințe puternice.

Evenimentul astrologic principal al următoarei perioade este tranzitul lui Marte în semnul său de domiciliu, al Berbecului. Care va debuta pe 9 aprilie și se va finaliza pe 19 mai.

Marte este planeta acțiunii, iar Berbecul este semnul începutului. După o perioadă de confuzie și apatie cu Marte în Pești, iată că avem șansa să o luăm din nou de la capăt. Însă nu oricum, ci cu viteză, energie, aplomb, curaj, impulsivitate și furie.

Pe 12 aprilie, Marte face o conjuncție cu Neptun. Ne vom confrunta cu un grad sporit de confuzie, comportamente pasiv-agresive și noi fațete ale lumii în care trăim.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Berbec

Îți dai seama că ești primul vizat! Că doar Marte, propriul guvernator, își începe tranzitul în semnul tău. Și îți aduce o perioadă de zbucium, curaj, ambiții puternice. Astrologul îți recomandă să ai în program cât mai multe activități fizice și să îți găsești competiții în care să te implici. Însă, atenție la ceva! Trebuie să îți alegi luptele pe care le poți câștiga și să te ferești de problemele altora.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Taur

Astrele îți oferă răgaz. Sau tu vei reuși să te deconectezi de zumzetul din jur astfel încât să te dedici organizării sărbătorilor sau timpului petrecut cu oamenii dragi. De altfel, este o perioadă prielnică pentru a face un pas în spate, să te ocupi de bunăstarea organismului, dar și de liniștea interioară.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Gemeni

Ai în față o săptămână perfectă pentru socializare, organizarea și participarea la evenimente, activitățile spirituale. Cumva, vei reuși de fiecare dată să îmbini utilul cu plăcutul. Însă, buzunarul va suferi mai mult decât ți-ai propus. Bucură-te de clipa prezentă, și lasă pe altădată îngrijorările pentru viitorul apropiat!

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Rac

Marte își va începe tranzitul în casa a zecea. Și îți va inflama serios orgoliul. Fie că este vorba de neînțelegeri sau discuții aprinse cu șefii, fie că vorbim despre organizarea sărbătorilor. Nu te ajută la nimic dacă te vei lua prea în serios.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Leu

Ai un singur obiectiv pe durata săptămânii viitoare. Să vrei mai mult de la viață! Nu te mulțumi cu mediocritatea sau liniștea. Cu Venus în casa a zecea și Marte din casa a noua, cu cât vei învăța mai mult și te vei provoca, cu atât vei avea de câștigat. Chiar și atunci când vine vorba de organizarea sărbătorilor sau de călătorii.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Fecioară

Vor apărea cheltuieli suplimentare, și vei fi dispus să fii și foarte generos cu oamenii dragi. Însă, este cazul să îi lași și pe ceilalți să se implice. Nu poți să dai doar tu, este nevoie de mai multe negocieri. Astfel, eviți unele frustrări ulterioare! Unii dintre vor fi copleșiți de griji, însă nu trebuie să le bage în seamă, mai ales de sărbători.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Balanță

Marte își începe tranzitul în casa a șaptea. Deci relațiile, în special acelea personale, vor fi mult mai dinamice sau provocate. Ce-i drept, Marte se pricepe să aducă și scandal exact atunci când îți este lumea mai dragă. Astrologul îți recomandă să îi folosești energia pentru stabili noi obiective cu partenerul. Unele mai îndrăznețe, pentru care să depuneți efort împreună.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Scorpion

Marte, propriul guvernator, își va începe tranzitul în casa a șasea. Urmează o săptămână plină! Nu vei avea nicio clipă de liniște! Ai putea să stai mai retras în unele treburi legate de sărbători, însă vei fi convins că nimeni nu se pricepe mai bine ca tine. Totuși, încearcă să nu creezi haos și confuzie printre cei dragi. Fiecare are propriul ritm.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Săgetător

Cumva, astrele s-au gândit să îți ofere câteva aspecte foarte bune într-o săptămână cu implicații speciale. Și dacă vei sărbători sau nu, creativitatea și pofta ta de viață vor fi la cote uimitoare. Și să nu mai spunem de romantism, forța de seducție sau capacitatea de a-i motiva sau molipsi pe ceilalți cu energia ta.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Capricorn

Familia este cea care contează cu adevărat! Asta nu înseamnă că urmează neapărat zile ca în poveste! Marte intră în casa a patra și îți aduce dorința de a aduce îmbunătățiri locuinței. Bineînțeles că apropiații vor avea păreri diferite. De sărbători, nu este cazul să vă comparați cu alte rude.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Vărsător

O săptămână plină de discuții, deplasări, noi lecții de viață. Vei învăța să apreciezi și perspectivele celorlalți, chiar și atunci când vine vorba de rețetele pentru Paște sau moduri de a-ți eficientiza relația cu timpul. Vei fi destul de comunicativ și vei încerca să alungi plictiseala cu tot dinadinsul.

Horoscop 6-12 aprilie 2026 Pești

Marte intră în casa a doua, a banilor. Deci îți va testa serios bugetul stabilit pentru această perioadă. Și bineînțeles că nu te vei putea abține de la unele cheltuieli, care nu sunt neapărat necesare. Ai nevoie, totuși, de limite când e vorba de generozitate. Și nu iniția discuții despre bani în preajma sărbătorilor!