Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai

Iată că am intrat în sezonul pragmatic și metodic al Taurului, care va dura până pe 21 mai. Preocuparea principală va fi stabilitatea, financiară sau emoțională. În plus, vom face tot ce se poate pentru confort, o viață bună și pentru rezultate concrete. Sau romantism și gusturi fine. Dar există riscul de a fi mai rigizi sau prea conservatori.

Sezonul Taurului din 2026 este unul mai special! Pentru că Uranus va părăsi acest semn pe 26 aprilie.

Când Soarele tranzitează o zodie înseamnă că vom resimți cu toții energia zodiei respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a doua. Deci atenția ta se va duce către sectorul financiar. Și cum Uranus va ieși din această casă, unde a fost din 2018, urmează o perioadă în care să îți refaci bugetul. Vei fi mai interesat de eficientizarea și optimizarea acestuia. Și poate chiar vei găsi noi surse de monetizare. Și să nu te mire dacă vei deveni mai posesiv.

Taur/Ascendent în Taur

În primul rând, la mulți ani! Timp de o lună te vom sărbători! Soarele îți aduce un plus de vitalitate, dorința de te pune pe primul loc, de a avea o locuință confortabilă, Și cum îți vei lua rămas bun și de la Uranus, este clar că îți va prii din plin acest sezon. În următoarele zile, vei avea câteva clipe de rătăcire. Însă, până pe 21 mai, îți vei (re)găsi direcția sau un sens.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele va tranzita casa a douăsprezecea. În acest sezon, te pregătești și de intrarea lui Uranus în semnul tău. Deci am putea spune că urmează o lună de cantonament, una în care să îți umpli bateriile, să îți faci strategii, în care să renunți la unele părți învechite din tine. Sănătatea ta sau a altora contează.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va tranzita casa a unsprezecea. Și îți va da ocazia să te conectezi cu foarte mulți prieteni, să îți faci alții noi și să te uiți cu mai multă încredere spre viitorul apropiat. Unii dintre voi vor dori să se implice în unele cauze, să își găsească alte comunități.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele, guvernatorul tău, trece în casa a zecea, de unde va ieși Uranus. Am putea spune că urmează o lună foarte bună din punct de vedere profesional. Pot apărea noi oportunități, schimbări sau concretizarea unor promisiuni mai vechi de avansare. Și mai trebuie să știi ceva. Atitudinea este cea care dă tonul!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele va tranzita casa a noua. Urmează o perioadă foarte bună pentru organizat evenimente, călătorii și studii. De asemenea, veți trata cu mai multă seriozitate și chestiunile juridice. Ați face bine să stați departe de prejudecăți. Poate profitați de acest aspect astrologic pentru a vă lărgi orizontul cunoașterii.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a opta. Timp de o lună, veți fi destul de preocupați din cauza banilor. Taxe, impozite, datorii, credite, rate. Negocieri pentru un partaj. Sau unele referitoare la succesiune. De asemenea, veți fi mult mai predispuși la momente de criză. Însă, vă veți regăsi puterea interioară.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Trebuie să știi că urmează o lună foarte importantă! Mai ales pe plan relațional. Soarele va tranzita casa a șaptea. Atenția va fi direcționată către atmosfera din cuplu. Către etapa în care vă aflați. Unii vă veți dori noi obiective, alții trecerea la un alt nivel. Și cum Uranus va părăsi aceeași casă, veți scăpa de instabilitatea din 2018 încoace.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a șasea. În următoarea lună, există riscul epuizării. Atât la serviciu, cât și în gospodărie, vor fi prea multe activități și probleme de rezolvat. Ce-i drept, veți fi harnici, însă trebuie să învățați să gestionați stresul. Sau să stabiliți care vă sunt prioritățile. Va fi nevoie de grijă pentru stilul de viață.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va tranzita casa a cincea. Și se va asigura ca, până pe 21 mai, să puneți pe primul loc viața personală. Romantism, flirt, seducție, creativitate, distracție și pasiuni. De asemenea, vă veți pricepe serios la speculații.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele va tranzita casa a patra. Și îți oferă posibilitatea de a te conecta cu familia, de a acorda atenție locuinței sau de a-ți contrui o bază din punct de vedere emoțional. Îți vei da seama cât de mult contează liniștea din viața personală.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a treia. Timp de o lună, mintea îți va fi propriul aliat! Te vei baza pe schimbul de idei, vei interacționa cu oameni noi și vei face numeroase deplasări. De un lucru poți fi sigur! Vei rămâne cu o sumedenie de informații prețioase după această perioadă.