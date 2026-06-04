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DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

EXCLUSIV Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Autor: Daniela Simulescu
Data publicării: 04 Iun 2026
femeie ploaie umbrela Sursă foto: Magnific
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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile pentru weekendul 6-7 iunie.

Săptămâna se încheie cu ecoul careului dintre Mercur și Neptun. Ceea ce înseamnă că nu este momentul pentru decizii importante. Și că trebuie să găsim logică în haosul din jurul nostru. 

Dar, Venus se apropie de conjuncția cu Jupiter, ceea ce înseamnă că este cazul să ne și răsfățăm. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei fi nevoit, în multiple ocazii, să lași de la tine. În special, în discuțiile cu familia. Unele aspecte nu îți convin, însă îți dai seama că nu contează cine are dreptate, ci vrei armonie. De asemenea, unele treburi gospodărești îți vor da mai multe dureri de cap ca de obicei.

Taur/Ascendent în Taur

Drumurile pe care le vei face nu vor fi simple, ci marcate de tot felul de întâmplări bizare. De asemenea, discuțiile cu apropiații, în loc să îți aducă lămuriri, nu fac decât să te încurce și mai mult. Dar, nu uita că Marte este de partea ta și că te sprijină.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își păstrează careul cu Neptun. Ceea ce înseamnă că vei fi predispus la a face cheltuieli inutile, promisiuni pompoase tot pe plan financiar sau la a alege haosul în locul disciplinei. Declarativ, pare că îți dorești odine, dar acțiunile tale arată altceva.

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Rac/Ascendent în Rac

Careul Mercur-Neptun îți va guverna acest final de săptămână. Cum? Nu îți va permite să îți menții programul inițial stabilit. Tot timpul, vor apărea situații care te vor obliga sa te adaptezi. Însă, un plus de haos s-ar putea să te facă mai creativ ca niciodată. Stai departe de promisiuni!

Leu/Ascendent în Leu

Când nu mai poți, nu înseamnă că trebuie să mai poți încă un pic. În weekendul acesta, nu îți ridică nimeni statuie. Așa că este cazul să îți încarci bateriile, să te odihnești(nu doar somnul este important) și să stai departe de oamenii care nu se țin de promisiuni.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Comunicarea cu prietenii va avea de suferit. Și s-ar putea să fie efecte și pe plan financiar. Nu crede doar promisiunile acestora, ci fii atent și la ce întreprind. Altădată, ți-ai fi asumat tu responsabilitatea unor activități, dar de data aceasta vei fi mai nesigur și îi vei lăsa pe alții.

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