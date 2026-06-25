Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Sursă foto: Magnific

Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 27-28 iunie!

Evenimentul principal al acetui final de săptâmână este începutul tranzitului lui Marte în semnul Gemenilor. Modul nostru de acțiune se va schimba. Vom trece de la a fi foarte pragmatici sau reticenți la a dori să explorăm mai multe posibilități în același timp. Dar, să nu uităm că ne apropiem de câteva zile "încinse" din punct de vedere astrologic. Mercur își va începe retrogradarea luni. Marți, se va petrece Luna Plină din Capricorn, iar Jupiter va trece în Leu. Altfel spus, weekendul va fi destul de copleșitor pe alocuri.

Citește și Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Berbec/Ascendent în Berbec

Urmează un weekend foarte important pentru tine! Pe 28 iunie, Marte, propriul guvernator, va trece din casa a doua în casa a treia. Ziua de sâmbătă va fi mult mai riscantă din punct de vedere. Iar ultima zi a săptămânii vine cu multiple deplasări, discuții și evenimente.

Taur/Ascendent în Taur

Marte va ieși din semnul tău. Sâmbătă, vei fi destul de energic, dar și nerăbdător. Însă, poți profita de această zi pentru a rezolva probleme pe care le-ai tot amânat. Iar duminică, Marte ajunge în casa a doua. Și s-ar putea să îți destabilizezi singur bugetul.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Să începem cu veștile bune! Duminică, Marte intră în semnul tău, unde se va întâlni cu Uranus. Ceea ce înseamnă că nu te vei plictisi deloc! Și că poți primi o doză de curaj de care aveai nevoie de mult timp! Și acum să discutăm și despre părțile mai puțin plăcute. Mercur, guvernatorul tău, se pregătește să retrogradeze în casa a doua. Nu face promisiuni financiare nimănui!

Rac/Ascendent în Rac

Poate fi un weekend memorabil! Indiferent de etapa în care te afli, îți recomandăm să te lași purtat de viață sau să abandonezi nevoia de control. Să vezi jumătatea plină a paharului și să te bucuri de oamenii dragi. Mercur va retrograda în semnul tău, va aduce unele încurcături, însă se vor rezolva.

Leu/Ascendent în Leu

Un weekend foarte obositor! Și chiar ți-ar prii să nu neglijezi deloc odihna sau relaxarea! Te pregătești de intrarea lui Jupiter în semnul tău, deci trebuie să îți încarci bateriile. Duminică, te poți întâlni cu mai multe persoane dragi.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

În acest weekend, ai nevoie de multă răbdare! Mercur se apropie de retrogradarea în casa a unsprezecea. Și îți poate da peste cap multe planuri. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la acestea! Poate că ai nevoie de noi metode, oameni care să te ajute și un plus de flexibilitate. Încearcă să nu fii prea autoritar cu persoanele dragi.