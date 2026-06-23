Pleci în concediu după 29 iunie? Cum îți poate da peste cap Mercur retrograd planurile

Sursă: Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre Mercur retrograd în Rac.

Subiectul preferat al pasionaților de astrologie a rămas Mercur retrograd. Așa că este momentul să discutăm iar despre acesta. Și nu degeaba! Ci pentru că Mercur își va începe a doua retrogradare din 2026, în data de 29 iunie. Una care se petrece în semnul Racului și va dura până pe 24 iulie.

Mercur este prima planetă de la Soare, asociată cu Hermes din mitologie. Guvernează tot ce ține de comunicare (verbal, nonverbal), procesul decizional zi de zi, procese cognitive, transport, comerț și schimburi.

Arhetipul Racului, guvernat de Lună, este strâns legat de familie, rădăcini, nostalgie, locuință și relații cu publicul.

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Colac peste pupăză! Exact atunci când vrem să plecăm în concediu, să călătorim sau să ne întâlnim cu oamenii dragi, exact atunci vom avea parte de amânări, anulări, blocaje și încurcături.

Chiar dacă retrogradarea în sine durează în perioada 29 iunie-24 iulie, efectele vor dura până pe 9 august.

Domeniile cele mai afectate

Atunci când căutați cazare pentru concediu, vă recomand să nu vă bazați doar pe vorbe frumoase sau imagini demne de Instagram. Adică, să nu luați deciziile în funcție de unele emoții. Și să verificați mai multe detalii.

Călătoriile, deplasările scurte sau mutările pot avea parte de probleme și de multiple amânări/întârzieri.

Dacă vreți să faceți cumpărături online, Mercur retrograd are darul de a crea situații ciudate. În special, atunci când este vorba de livrarea produselor.

Tehnologia(telefon, laptop, alte dispozitive) ne va da bătăi de cap exact atunci avem de rezolvat tot felul de chestiuni administrative.

Concluziile astrologului

Nativii cei mai influențați vor fi cei cu marcaj în semnele cardinale: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

Dar să nu uităm că retrogradarea lui Mercur ne poate ajuta să găsim soluții la probleme mai vechi.