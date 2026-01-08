€ 5.0871
Când este Mercur retrograd în 2026 și cum vor fi influențate zodiile
Data actualizării: 13:40 08 Ian 2026 | Data publicării: 11:53 08 Ian 2026

Când este Mercur retrograd în 2026 și cum vor fi influențate zodiile
Autor: Alexandra Curtache

cerc zodiac planete Sursă foto: Freepik
 

Anul 2026 vine cu o particularitate astrologică rară: Mercur va retrograda de trei ori, exclusiv în semne de apă, Pești, Rac și Scorpion. Potrivit previziunilor făcute de astrologul Daniela Simulescu, aceste perioade vor aduce confuzie, dezinformare și o accentuare a reacțiilor emoționale, atât la nivel personal, cât și colectiv.

Mercur guvernează comunicarea, gândirea, transportul, tehnologia și schimbul de informații. Atunci când este retrograd, aceste domenii încetinesc, se blochează sau cer revizuiri. În 2026, influența va fi cu atât mai puternică, cu cât semnele de apă sunt asociate emoției, percepției și imaginației, nu raționalului.

Mercur retrograd în Pești în februarie și martie 2026

Prima retrogradare a anului are loc între 26 februarie și 20 martie, în semnul Peștilor. Daniela Simulescu avertizează că aceasta este cea mai sensibilă perioadă din an: „Mercur retrograd în Pești este un haos total”. Se accentuează dezinformarea, manipularea emoțională și lipsa granițelor clare între adevăr și iluzie.

La nivel colectiv, pot apărea confuzii majore, decizii luate pe fond de frică și polarizare accentuată. Comunicarea devine difuză, iar oamenii sunt mai ușor influențați de zvonuri, imagini false și mesaje emoționale. Astrologul recomandă prudență maximă, gândire pragmatică și chiar un „detox digital”, pentru a limita expunerea la informații înșelătoare.

Citește și: Fazele Lunii în 2026. Calendar complet și recomandări. Când e Lună Plină și ce trebuie să faci

Mercur retrograd în Rac din 29 iunie

A doua retrogradare se desfășoară între 29 iunie și 24 iulie, integral în semnul Racului. Este o perioadă în care ies la suprafață teme legate de familie, tradiție, rădăcini și siguranță emoțională. Mercur în Rac are o memorie puternică și readuce în discuție subiecte din trecut.

Pe plan colectiv, se reactivează frici legate de teritoriu, identitate, locuire și servicii sociale. Pot apărea informații sau scandaluri legate de administrație, piața imobiliară sau limite teritoriale. Retrogradarea indică nevoia de a restabili granițe și de a clarifica decizii mai vechi, amânate.

Mercur retrograd în Scorpion la final de octombrie

Ultima retrogradare din 2026 are loc între 24 octombrie și 13 noiembrie, în Scorpion, și este descrisă de Daniela Simulescu drept „spooky”. Este perioada în care ies la iveală secrete, scandaluri și informații ascunse, nu doar la nivel național, ci și global.

Dezinformarea capătă forme sofisticate, iar riscurile legate de fraude, atacuri cibernetice și manipulare cresc semnificativ. Negocierile financiare, resursele și interesele ascunse sunt puse sub lupă. Mercur retrograd în Scorpion nu mai poate ține secretele ascunse, iar adevăruri incomode ies la suprafață.

Cum sunt influențate zodiile de retrogradarea lui Mercur

Potrivit astrologului, persoanele care au Mercur retrograd din naștere, mai ales în semne de apă, pot resimți mai puțin haosul acestor perioade și chiar pot funcționa mai bine decât de obicei. În schimb, pentru ceilalți, retrogradările pot readuce situații nerezolvate, emoții intense, dramatism și senzația de confuzie permanentă.

Tema majoră a anului 2026 este responsabilitatea. Retrogradările lui Mercur în semne de apă forțează confruntarea cu extremele emoționale, cu victimizarea și cu nevoia de claritate într-o lume dominată de ceață informațională. Daniela Simulescu subliniază însă și o posibilă parte pozitivă: aceste perioade pot genera povești și experiențe care să ne ajute să empatizăm mai mult, să fim mai toleranți și să ne reconectăm unii cu alții.

mercur retrograd
zodii
