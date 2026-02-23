Ucraina, model pentru România: Ce a făcut pentru sistemul medical, deși se află în război

Dr. Nona Chiriac, Country Public Affairs Head Novartis România, a vorbit despre necesitatea extinderii programelor de prevenție, inclusiv a screeningului neonatal. Medicul a explicat că extinderea acestuia este o măsură importantă pentru depistarea timpurie a bolilor.

„Avem nevoie de măsuri de aderență la programele de prevenție și screening și suntem aici ca să susținem și noi, ca și companii, toate instituțiile statului care sunt îndreptățite să facă astfel de programe și o să închei cu un ultim exemplu care îmi este foarte drag: screeningul neonatal, care este în proces de extindere. Am auzit vești foarte bune, că se extinde cu foarte multe boli, față de 3 câte erau până acum.

Noi ne-am uitat cu foarte mare atenție și prin prisma portofoliului nostru la screeningul pentru amiotrofia spinală și toate studiile făcute până acum arată că este o intervenție foarte cost-eficientă, dar, dincolo de asta, practic, salvăm o viață. Cu cât screeningul se face la timp, intervenția terapeutică se face la timp și atunci copilul acela trăiește și este în deplinătatea capacităților lui”, a spus dr. Nona Chiriac.

Ucraina, un exemplu demn de urmat

Dr. Nona Chiriac a oferit drept exemple țări precum Polonia și Ucraina care au implementat programe de screening neonatal, chiar și în condiții dificile, și a vorbit despre necesitatea extinderii rapide a acestor programe în România.

Potrivit acesteia, investiția în prevenție poate reduce costurile legate de bolile grave și poate crea spațiu pentru inovație în sistemul de sănătate.

„Sunt mai multe state din Uniunea Europeană care au introdus screeningul. Polonia este un caz foarte demn de urmat pentru că în Polonia sunt foarte multe intervenții care se uită la cost-eficacitate, dar aș vrea să vă aduc în atenție Ucraina.

Ucraina, în situație de război, în 2020, a început proiectul pilot de screening neonatal și în 2023 l-a extins și l-a făcut un screening populațional, chiar dacă ei nu au terapia rambursată. Noi încă nu avem screeningul.

Sunt vești foarte bune și mă bucur pentru veștile bune pe care le-am auzit de la autorități, că se extind programele de screening. Sigur că trebuie să se extindă cât mai repede și să asigurăm aderența la ele deoarece, cu toate că nu o să avem return of investment în ziua 2, să creăm spațiul bugetar prin scăderea cheltuielilor cu bolile grave astfel încât să existe spațiu pentru introducerea inovației și pentru creșterea competitivității și în România, așa cum așteptăm și la nivel european.

Deci nu putem rămâne în urmă, dar o putem lua înainte”, a spus dr. Nona Chiriac la conferința cu titlul „HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″, organizată de DC News Media Group.

Video: