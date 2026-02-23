€ 5.0968
Sanatate

Testul simplu care se face o dată-n viață și care-ți dezvăluie riscul genetic de accident cardiovascular. Costă maximum 150 de lei
Data actualizării: 14:10 23 Feb 2026 | Data publicării: 14:04 23 Feb 2026

EXCLUSIV Testul simplu care se face o dată-n viață și care-ți dezvăluie riscul genetic de accident cardiovascular. Costă maximum 150 de lei
Autor: Roxana Neagu

boli inima preventie foto Freepik

Există un test simplu, în România, care se face o dată-n viață și care trebuie făcut de fiecare român, pentru a acționa preventiv. Multe decese din cauza bolilor vasculare sunt evitabile în România, subliniază dr. Nona Chiriac. Însă, prevenția nu doare și nu se vede în oglindă. Atunci, de ce să investim în ea? Iată ce ne explică dr. Nona Chiriac, de la Novartis România.

”Am auzit că investim puțin în prevenție. Nu doar noi. La nivel european se investește puțin în prevenție. Cred că este momentul să facem un exercițiu de prezență. De ce nu investim în prevenție? Pentru că nu doare! În momentul în care facem prevenție, nu ne confruntăm cu situația în care pe pacient îl doare ceva. Și nici nu se vede în oglindă. Omul se consideră sănătos. Este mai grav când și medicul îl consideră suficient de sănătos încât nu trebuie să facă nimic - și vedem din ce în ce mai mult lucrul acesta” a atras atenția dr. Nona Chiriac, Country Public Affairs Head Novartis România, în cadrul conferinței organizate de DCNews Media Group -”Health Forum: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare”. 

Europa ia măsuri, pentru că a rămas în urmă

Dr. Nona Chiriac a explicat cadrul în care se întâmplă asta în România: ”Nu doar România este în situația aceasta. Prin politicile sale, UE se duce foarte mult către prevenție ca și componentă principală în cadrul stimulării competitivității Europei, ca mediu de introducere a inovației. De ce? Am auzit, pe diverse canale, că Europa rămâne în urma altor state precum China sau SUA. Se întâmpla asta pentru că bugetul nu ajunge niciodată. Atunci, cei de la conducerea UE au gândit un cadru mai larg”. 

Testul simplu care se face o dată-n viață și care-ți dezvăluie riscul genetic de accident cardiovascular. Costă maximum 150 de lei

Aceasta a dat exemplul planului european ”Safe Hearts” pentru prevenția și combaterea bolilor cardiovasculare, ce are ca scop a fi un cadru pentru statele membre UE în vederea evaluării periodice a statusului cardiovascular. În fiecare an, bolile cardiovasculare costă Uniunea Europeană nu mai puțin de 282 de miliarde de euro. ”Suma mare, mică? Nu știm, dar vă pot spune că-n România, în 2025, întreg bugetul sănătății a fost de 20 de miliarde de euro” a atras atenția dr. Nona Chiriac, care mai subliniază că majoritatea deceselor cauzate de boli cardiovasculare sunt evitabile. 

Testul care se face o dată-n viață

Există intervenții de screening, ne spune dr. Nona Chiriac, venind cu un exemplu la îndemâna oricărui român: ”Există un test care evaluează riscul genetic pentru accidente cardiovasculare. Este un test simplu, care costă între 90 și 150 de lei și se face o dată în viață. Societatea română de cardiologie sugerează și susține introducerea unui astfel de test în screening-ul pentru boli cardiovasculare”. Jurnalistul Val Vâlcu a intervenit, întrebând direct cum se numește testul, iar dr. Nona Chiriac a răspuns: ”Lipoproteina A. Se face și-n România în foarte multe laboratoare. Asta ne indică un risc genetic de două ori mai mare pentru accidente cardiovasculare. Avem copii? Avem. Poate e important ca ei să știe că au un risc cardiovascular în familie, poate decid să renunțe la fumat sau poate decid să nu se apuce!”. 

Vezi mai multe informații importante în conferința DCNews Media Group: 

boli cardiovasculare
test genetic
