Urmăriți luni, de la ora 12:00, l ”HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″.
DC News Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DCSport, DC NewsTV și RadioDCNews, va organiza în data de 23 FEBRUARIE 2026 conferința cu titlul ”HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″.
Evenimentul se va desfășura, începând cu ora 12:00, la hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico&Seoul. Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DC News și DC Medical, dar și paginile de Facebook ale acestora cât și pe canalul YouTube DC News, în intervalul orar 12:00 – 15:00.
Conferința ”HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″ este dedicată prevenției ca pilon strategic al sistemului de sănătate, cu accent pe vaccinologie, prevenție cardiovasculară, metabolică și oncoprevenție, pornind de la un mesaj-cheie fundamental: prevenția salvează vieți și resurse.
Moderator: Val VÂLCU, jurnalist DC News
11:30 - 12:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee
12:00 - 14:45: DEZBATERI, PREZENTĂRI, SOLUȚII
SPEAKERI:
Alexandru ROGOBETE, Ministrul Sănătății
Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților
Raluca SÎMBOTIN, Policy Lead, MSD România
Adrian CÂCIU, Vicepreședinte Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Camera Deputaților
Gabriel DINA, Country Manager Romania & Bulgaria, Pfizer
Larisa MEZINU-BĂLAN, Vicepreședinte CNAS
Dr. Nona CHIRIAC, Country Public Affairs Head, Novartis România
Daniel ZAMFIR, Membru Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României
Cristina PRICOP, Corporate Affairs Lead, Sanofi România
Dr. Adrian WIENER, Secretar Comisia pentru sănătate, Camera Deputaților
Dr. Monica TROFIN-BĂNESCU, Medic primar cardiologie, Șef Secție Cardiologie și coordonator USTACC, Spitalul Clinic SANADOR
Prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
Dr. Eduard DĂNĂILĂ, Medic primar oncologie medicală și medicină internă, Șef Secție Oncologie Medicală, Centrul Oncologic SANADOR
Zakarias ZOLTÁN, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților
Dr. Daciana TOMA, Vicepreședinte Asociația Societatea Națională de Medicina Familiei / Medicină Generală
Dr. Andrei BACIU, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților
Dr. Carmen UNGUREAN, Expert în sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică
Conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, Medic primar medicină de familie și Secretar General Colegiul Medicilor din România ONLINE
Prof. univ. dr. Doina Anca PLEȘCA, Medic primar pediatru – boli infecțioase, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” ONLINE
Bogdan CRISTESCU, Director General Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării
Prof. univ. emerit. dr. farm. Dumitru LUPULIASA, Președinte Colegiul Farmaciștilor din România
Dr. Gabriel TATU-CHIȚOIU, Medic primar cardiologie, Medic primar medicină internă ONLINE
Prof. univ. dr. Emilian POPOVICI, Medic primar epidemiolog, Vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie ONLINE
Gabriela ALEXANDRESCU, Președinte Executiv, Organizația SALVAȚI COPIII România
Radu GĂNESCU, Președinte COPAC
Nicoleta PAULIUC, Membru Comisia pentru sănătate, Senatul României TBC
Ramona-Ioana BRUYNSEELS, Membru Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Camera Deputaților TBC
Petrișor Gabriel PEIU, Membru Comisia pentru buget, finanțe activitate bancară și piață de capital TBC
Maria Gabriela HORGA, Președinte Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital TBC
Diana STOICA, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților TBC
Prof. univ. dr. Cătălina POIANĂ, Președinte Colegiul Medicilor din România TBC
Prof. univ. dr. Bogdan TIMAR, Președinte Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice TBC
Prof. univ. dr. Alexandra STĂNESCU, Medic specialist medicină de familie, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central”Dr. Carol Davila” TBC
Prof. univ. dr. Carmen ORBAN, Membru Comisia pentru sănătate, Senatul României TBC
14:45 - 15:00 - CONCLUZII & SESIUNE Q&A
15:00 – NETWORKING LUNCH
În centrul discuției se vor afla:
