DC News Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și pitici, DCSport, DC NewsTV și RadioDCNews, va organiza în data de 23 FEBRUARIE 2026 conferința cu titlul ”HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″.

Evenimentul se va desfășura, începând cu ora 12:00, la hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico&Seoul. Evenimentul va fi transmis LIVE pe platformele: DCNewsTV, DC News și DC Medical, dar și paginile de Facebook ale acestora cât și pe canalul YouTube DC News, în intervalul orar 12:00 – 15:00.

Conferința ”HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″ este dedicată prevenției ca pilon strategic al sistemului de sănătate, cu accent pe vaccinologie, prevenție cardiovasculară, metabolică și oncoprevenție, pornind de la un mesaj-cheie fundamental: prevenția salvează vieți și resurse.

Agenda evenimentului și invitați

Moderator: Val VÂLCU, jurnalist DC News

11:30 - 12:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee

12:00 - 14:45: DEZBATERI, PREZENTĂRI, SOLUȚII

SPEAKERI:

Alexandru ROGOBETE, Ministrul Sănătății

Prof. univ. dr. Alexandru RAFILA, Președinte Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților

Raluca SÎMBOTIN, Policy Lead, MSD România

Adrian CÂCIU, Vicepreședinte Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Camera Deputaților

Gabriel DINA, Country Manager Romania & Bulgaria, Pfizer

Larisa MEZINU-BĂLAN, Vicepreședinte CNAS

Dr. Nona CHIRIAC, Country Public Affairs Head, Novartis România

Daniel ZAMFIR, Membru Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României

Cristina PRICOP, Corporate Affairs Lead, Sanofi România

Dr. Adrian WIENER, Secretar Comisia pentru sănătate, Camera Deputaților

Dr. Monica TROFIN-BĂNESCU, Medic primar cardiologie, Șef Secție Cardiologie și coordonator USTACC, Spitalul Clinic SANADOR

Prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, Medic primar boli infecțioase, Șef de Secție –Departamentul Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”

Dr. Eduard DĂNĂILĂ, Medic primar oncologie medicală și medicină internă, Șef Secție Oncologie Medicală, Centrul Oncologic SANADOR

Zakarias ZOLTÁN, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților

Dr. Daciana TOMA, Vicepreședinte Asociația Societatea Națională de Medicina Familiei / Medicină Generală

Dr. Andrei BACIU, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților

Dr. Carmen UNGUREAN, Expert în sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică

Conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, Medic primar medicină de familie și Secretar General Colegiul Medicilor din România ONLINE

Prof. univ. dr. Doina Anca PLEȘCA, Medic primar pediatru – boli infecțioase, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” ONLINE

Bogdan CRISTESCU, Director General Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării

Prof. univ. emerit. dr. farm. Dumitru LUPULIASA, Președinte Colegiul Farmaciștilor din România

Dr. Gabriel TATU-CHIȚOIU, Medic primar cardiologie, Medic primar medicină internă ONLINE

Prof. univ. dr. Emilian POPOVICI, Medic primar epidemiolog, Vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie ONLINE

Gabriela ALEXANDRESCU, Președinte Executiv, Organizația SALVAȚI COPIII România

Radu GĂNESCU, Președinte COPAC

Nicoleta PAULIUC, Membru Comisia pentru sănătate, Senatul României TBC

Ramona-Ioana BRUYNSEELS, Membru Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Camera Deputaților TBC

Petrișor Gabriel PEIU, Membru Comisia pentru buget, finanțe activitate bancară și piață de capital TBC

Maria Gabriela HORGA, Președinte Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital TBC

Diana STOICA, Membru Comisia pentru sănătate și familie, Camera Deputaților TBC

Prof. univ. dr. Cătălina POIANĂ, Președinte Colegiul Medicilor din România TBC

Prof. univ. dr. Bogdan TIMAR, Președinte Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice TBC

Prof. univ. dr. Alexandra STĂNESCU, Medic specialist medicină de familie, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central”Dr. Carol Davila” TBC

Prof. univ. dr. Carmen ORBAN, Membru Comisia pentru sănătate, Senatul României TBC

14:45 - 15:00 - CONCLUZII & SESIUNE Q&A

15:00 – NETWORKING LUNCH

TEME DE DEZBATERE

În centrul discuției se vor afla: