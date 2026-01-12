Marți, de la ora 13.00, pe DC News, Facebook și Youtube, puteți urmări o emisiune în care este invitat Petre Roman, fostul premier al României.



Discuția va aborda relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, într-un context internațional marcat de tensiuni, repoziționări strategice și decizii cu impact pe termen lung.

Groenlanda, o regiune tot mai importantă din punct de vedere geopolitic, va fi una dintre temele centrale, alături de acordul Mercosur și implicațiile sale economice și politice pentru Europa.

Care este poziția UE într-o lume aflată în schimbare? Cum influențează politica externă a SUA stabilitatea globală? Ce mize ascund dosarele Groenlanda și Mercosur și ce efecte pot avea asupra securității și economiei internaționale?

Va fi o ediție de analiză despre direcția în care se îndreaptă lumea și despre impactul acestor evoluții asupra României și Europei.