Boala venoasă cronică, simptome și tratament. Toni Feodor, la Academia de Sănătate

Dr. Toni Feodor ne-a explicat tot ce trebuie să știm despre varice.

Dr. Toni Feodor, medic Primar Chirurgie Generală și Medic Specialist Chirurgie Vasculară, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, dr. Toni Feodor ne-a vorbit despre:

varice

"Aproximativ 80% din populația României are această boală venoasă cronică, definită ca modificări ale structurii și funcției venelor, care determină simptomatologie și necesită investigații și tratament"

momentul optim pentru intervenție

"Momentul operator optim este atunci când există semne ale bolii venoase cronice (prezența varicelor, edem, hiperpigmentări); Simptome caracteristice (durere, prurit, crampe, senzații de presiune sau înțepături); Afectarea calității vieții pacientului"

tratament minim-invaziv

"Tipul de intervenție recomandat în aceste situații este minim invaziv. De exemplu, dacă există reflux în vena safenă mare și varice la nivelul gambei, se poate interveni endovenos cu laser"

stilul de viață

"Stilul de viață joacă un rol esențial, în special activitatea fizică. Pompa musculară gambei funcționează ca "inima periferică" pentru circulația venoasă de întoarcere"

sedentarismul

"Viteza de circulație scade, trombocitele intră mai mult în contact cu endoteliul, iar acest fenomen activează metaloproteinazele care degradează matricea și peretele venos"

complicații

"Boala este cronică și se dezvoltă pe parcursul multor ani, de obicei 10–30 de ani. Reticența față de tratament sau adaptarea la simptome determină întârzierea prezentării la medic"

Emisiunea va fi difuzată joi, 5 februarie, de la ora 18:00, pe:

Site-urile:

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv