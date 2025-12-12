€ 5.0904
DCNews Stiri Armonia de sărbători, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
Data publicării: 23:31 12 Dec 2025

EXCLUSIV Armonia de sărbători, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO
Autor: Doinița Manic

DrPsy armonia de sărbători Armonia de sărbători, subiectul săptămânii la DrPsy
 

DrPsy revine cu o nouă ediție.

În noul episod DrPsy, psihologul Radu Leca – clinician cu multiple formări, inclusiv în psihoterapie de familie și sexterapie – revine alături de psihoterapeutul Ramona A. Dumitru pentru a vorbi despre inexistența armoniei de sărbători.

Printre principalele teme de discuție se numără:

  • Presiunea socială a familiei perfecte de sărbători
  • Creșterea numărului conflictelor de cuplu în perioada sărbătorilor
  • Sărbătorile, amplificator ar problemelor sociale

Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 13 decembrie, ora 12:00, pe:

- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro 

- Youtube DC NEWS, DC MEDICAL

- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical

DrPsy
radu leca
Ramona A. Dumitru
sarbatori de iarna
