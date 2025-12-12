Armonia de sărbători, subiectul săptămânii la DrPsy - VIDEO

DrPsy revine cu o nouă ediție.
În noul episod DrPsy, psihologul Radu Leca – clinician cu multiple formări, inclusiv în psihoterapie de familie și sexterapie – revine alături de psihoterapeutul Ramona A. Dumitru pentru a vorbi despre inexistența armoniei de sărbători.
Printre principalele teme de discuție se numără:
Emisiunea "Drpsy" va fi difuzată sâmbătă, 13 decembrie, ora 12:00, pe:
- site-urile www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.dcmedical.ro
- Youtube DC NEWS, DC MEDICAL
- paginile de Facebook DC NEWS și DC Medical
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News