Documentarul investigativ „Justiție capturată”, lansat de Recorder, arată cum o rețea de interese interne ar fi influențat și controlat sistemul judiciar românesc, afectând dosare de corupție și independența actului de justiție. În ziua publicării, sute de oameni au ieșit în stradă în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din București, scandând „Justiție, nu mafie!”, „Corupția sufocă magistratura” și „Integritate, nu complicitate”. Protestatarii cer demiterea conducerii, inclusiv a președintelui Înaltei Curți, Lia Savonea, a șefului DNA, Marius Voineag, precum li a ministrului de Interne, fost al Justiției, Cătălin Predoiu, precum și a celorlalți șefi de parchete. Organizații civice precum Corupția Ucide, Declic România și grupuri din sfera #rezist au susținut manifestațiile și au solicitat „justiție independentă” și „eliminarea corupției din sistemul judiciar”. Totuși, mai mulți jurnaliști și figuri publice subliniază că, deși în ultimii ani s-au semnalat abuzuri și întârzieri în dosarele de mare corupție, mulți din tabăra #rezist percepeau justiția ca pe un pilon stabil și corect al democrației. Acum par să-și contrazică propriile idei.

Întrebările publice se concentrează asupra realismului cererilor de demitere și a mizelor reale din spate: mandatele unor șefi de parchete. De ce aceste cereri de demisie și de ce acum? Un alt punct sensibil îl reprezintă posibilitatea revenirii sau a unui rol politic/administrativ al fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a comentat despre criza din justiție în exclusivitate pentru DC News.

"Se pot face multe speculații și putem găsi diverse justificări sau mize"

"Se pot face multe speculații și putem găsi diverse justificări sau mize, cum le-au definit cei din spațiul media. Sunt argumente pro și contra pentru fiecare parte. Putem gândi și intenția autorilor de a contribui la o Justiție dreaptă, temeinică, în slujba cetățeanului, precum zic judecătorii Constituționali germani: 'pentru binele public. Binele public fiind mai presus decât interesul public, care e mai presus decât interesul personal'. Sigur, aici și președintele republicii va da tonul cu privire la modul în care se recalibrează sau se repoziționează puterile. Noi trebuie să avem grijă de acel echilibru între puterile statului. În orice domeniu sunt și disfuncționalități. Am văzut și eu acel documentar și am convingerea că sunt și alte situații care acolo nu au fost prezentate. Una peste alta, cred că sistemul judiciar și legiuitorul vor face o radiografie obiectivă, corectă, completă, vor vedea minusurile și plusurile sistemului și vor lua măsurile legislative necesare pentru o transformare sau o menținere acolo unde este cazul” ne-a spus Tudorel Toader.

Revine Laura Codruța Kovesi la DNA?

Cu privire la posibila revenire a Laurei Codruța Kovesi la DNA, în contextul în care nu a încheiat al doilea mandat, Tudorel Toader nu s-a referit direct la asta, explicând însă contextul juridic.

"În cazul Laurei Kovesi, acea revocare nu este cu titlul de sancțiune. Aici lumea nu prea a înțeles sau nu prea a vrut să înțeleagă. Nu eu am revocat-o pe Kovesi. Dumneaei a fost revocată de președintele republicii, adică domnul Iohannis, punând în aplicare decizia Curții Constituționale. Curtea Constituțională nu aplică sancțiuni. Acolo era vorba de un conflict juridic, de natură constituțională, în baza articolului 147, litera E. Curtea a constatat existența conflictului, a arătat cine l-a generat și prin ce fapte l-a generat, a arătat ce măsuri trebuie luate pentru deblocarea situației și pentru evitarea unor situații similare. Nu vorbim de sancțiuni. Nu a plecat prin penalizare. Vorbim de restabilirea unui echilibru necesar, deci rămâne de văzut”, a explicat Tudorel Toader, în exclusivitate pentru DC News.

