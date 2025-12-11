€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Majorarea salariului minim, bomboană pe coliva microîntreprinderilor. Adrian Negrescu: Va duce și la creșterea șomajului
Data actualizării: 17:57 11 Dec 2025 | Data publicării: 17:56 11 Dec 2025

Majorarea salariului minim, bomboană pe coliva microîntreprinderilor. Adrian Negrescu: Va duce și la creșterea șomajului
Autor: Doinița Manic

Adrian Negrescu, avertisment privind majorarea salariului minim. Adrian Negrescu, avertisment privind majorarea salariului minim. Foto: Pixabay, Facebook Adrian Negrescu
 

Economistul Adrian Negrescu avertizează că microintreprinderile sunt o specie de afaceri pe cale de dispariție.

În timp ce din nou se discută despre majorarea salariului minim, antreprenorii mici, cei care susțin o bună parte din economia României, se pregătesc pentru un 2026 plin de incertitudini, avertizează Adrian Negrescu. Economistul spune că o creștere din pix a salariului minim, fără legătură cu mersul economiei, poate accelera disparția microintreprinderilor.

VEZI ȘI: Bugetul de stat pe 2026 va fi adoptat la finalul lui ianuarie, anunță premierul Ilie Bolojan

"Spuneam încă de anul trecut că microintreprinderile sunt o specie de afaceri pe cale de dispariție. Creșterea din pix a salariului minim, fară nicio legătură cu dinamica economiei, vă fi precum bomboana pe coliva pentru sute de mii de firme care vor intra în 2026 cu o decizie fundamentala - daca au depășit pragul de cifra de afaceri de 100.000 euro pe an, trebuie să treacă la impozitul pe profit. Iar astea înseamnă o creștere spectaculoasa a taxelor.

Care este alternativa

Alternativa e să se mute pe PFA sau să închidă. Un moment extrem de important care, dincolo de spulberarea unor lanțuri economice, va duce și la creșterea semnificativa a șomajului. Asta daca privim poza de ansamblu, nu doar din prisma intereselor electorale. În plus, ca să fie clar, în momentul de față creșterea salariului minim înseamnă un plus de aproximativ 100 de lei net la salariu. E mult, e puțin?", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că sindicaliștii și patronatele s-au întâlnit, miercuri, cu reprezentanții Guvernului pentru a discuta despre modificarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026. După aceste discuții, sindicaliștii au anunțat că se vor adresa în continuare Administraţiei Prezidenţiale, cerând medierea din partea preşedintelui Nicușor Dan a conflictului cu Guvernul pe teme precum salariul minim sau contractul colectiv de muncă. Precizăm și faptul că premierul Ilie Bolojan a declarat ieri că „majorarea salariului minim ar putea alimenta inflaţia", deși a recunoscut că o astfel de creștere ar putea susţine angajaţii cu venituri reduse, protejând puterea de cumpărare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

salariu minim
microintreprinderi
adrian negrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Guvernul introduce patru companii noi în procesul de reformă. Societățile sunt analizate de comitetul Oanei Gheorghiu
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Majorarea salariului minim, bomboană pe coliva microîntreprinderilor. Adrian Negrescu: Va duce și la creșterea șomajului
Publicat acum 1 ora si 3 minute
România, lider european în pământuri rare: Fabrica de la Feldioara ar putea procesa jumătate din zăcământul Groenlandei
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Vicepreședinte al Curții de Apel de București, în timpul conferinței: Mă sună Lia, mă duc să vorbesc
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Scrisoare deschisă către Bruxelles: Noul plan de accize ar putea crește inflația și comețul ilicit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 6 ore si 9 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close