Majorarea salariului minim, bomboană pe coliva microîntreprinderilor. Adrian Negrescu: Va duce și la creșterea șomajului

În timp ce din nou se discută despre majorarea salariului minim, antreprenorii mici, cei care susțin o bună parte din economia României, se pregătesc pentru un 2026 plin de incertitudini, avertizează Adrian Negrescu. Economistul spune că o creștere din pix a salariului minim, fără legătură cu mersul economiei, poate accelera disparția microintreprinderilor.

"Spuneam încă de anul trecut că microintreprinderile sunt o specie de afaceri pe cale de dispariție. Creșterea din pix a salariului minim, fară nicio legătură cu dinamica economiei, vă fi precum bomboana pe coliva pentru sute de mii de firme care vor intra în 2026 cu o decizie fundamentala - daca au depășit pragul de cifra de afaceri de 100.000 euro pe an, trebuie să treacă la impozitul pe profit. Iar astea înseamnă o creștere spectaculoasa a taxelor.

Care este alternativa

Alternativa e să se mute pe PFA sau să închidă. Un moment extrem de important care, dincolo de spulberarea unor lanțuri economice, va duce și la creșterea semnificativa a șomajului. Asta daca privim poza de ansamblu, nu doar din prisma intereselor electorale. În plus, ca să fie clar, în momentul de față creșterea salariului minim înseamnă un plus de aproximativ 100 de lei net la salariu. E mult, e puțin?", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că sindicaliștii și patronatele s-au întâlnit, miercuri, cu reprezentanții Guvernului pentru a discuta despre modificarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026. După aceste discuții, sindicaliștii au anunțat că se vor adresa în continuare Administraţiei Prezidenţiale, cerând medierea din partea preşedintelui Nicușor Dan a conflictului cu Guvernul pe teme precum salariul minim sau contractul colectiv de muncă. Precizăm și faptul că premierul Ilie Bolojan a declarat ieri că „majorarea salariului minim ar putea alimenta inflaţia", deși a recunoscut că o astfel de creștere ar putea susţine angajaţii cu venituri reduse, protejând puterea de cumpărare.