€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Rămășițele unei structuri vechi, redescoperite pe fundul lacului Vidraru. Se aflau la confluența râurilor Buda și Capra / video
Data actualizării: 08:51 11 Dec 2025 | Data publicării: 08:14 11 Dec 2025

Rămășițele unei structuri vechi, redescoperite pe fundul lacului Vidraru. Se aflau la confluența râurilor Buda și Capra / video
Autor: Ioan-Radu Gava

legenda-lacului-vidraru_07077900 Foto: Agerpres
 

Pe fundul lacului de acumulare Vidraru, care a fost secat în acest an, au ieșit la iveală rămășițele unei structuri vechi.

Lacul de acumulare Vidraru a început să fie secat în acest an pentru lucrări de retehnologizare ce vor dura câțiva ani, iar pe măsură ce nivelul apei a început să coboare, pe vechile maluri și pe fundul lacului au început să apară structuri de pe vechea albie a râului Argeș.

Un exemplu în acest sens sunt rămășițele unui pod care traversa albia la confluența râurilor Capra și Buda, unde se formează Argeșul. 

În imaginile de mai jos se văd structurile de susținere de pe cele două maluri, dar și una centrală, chiar pe cursul râului, care au rezistat mai bine de șase decenii sub apele lacului Vidraru.

CITEȘTE ȘI                  -                  Lacul Vidraru, așa cum probabil nu-l vom mai vedea în timpul vieții noastre. Ce a filmat un vlogger / video

Hidroelectrica a început prima golire completă a Lacului Vidraru

Hidroelectrica începe, de la 1 august, golirea completă a lacului Vidraru pentru prima dată în 50 de ani, în cadrul unui amplu proces de modernizare a barajului.

Într-un demers fără precedent în ultimele cinci decenii, Hidroelectrica anunță demararea, începând cu 1 august 2025, a primei goliri controlate complete a acumulării Vidraru. Acțiunea face parte dintr-un amplu proces de retehnologizare a uneia dintre cele mai importante amenajări hidroenergetice din România.

"Hidroelectrica începe de la 1 august procesul de golire controlată a acumulării Vidraru, în cadrul lucrării “Retehnologizarea amenajării hidroenergetice Vidraru”

Hidroelectrica începe prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, de la 01.08.2025, cu un termen estimat de finalizare pe 28 februarie 2026, pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”.

Este prima golire completă din istoria barajului Vidraru de după anul 1974. O lucrare tehnică majoră, necesară pentru evaluarea și modernizarea barajului și a echipamentelor sale după aproape 50 de ani de exploatare continuă.

„Golirea controlată este un prim pas tehnic spre retehnologizarea AHE Vidraru. Ce începem acum la Vidraru va produce efecte pozitive pentru următorii 40 de ani. Este practic o nouă viață pentru capacitățile noastre de producție. Lucrăm cu tehnologie modernă, eliminăm restricțiile actuale și producem energie mai multă, cu un rol strategic de echilibrare în întreg sistemul”, a explicat CEO-ul Hidroelectrica, Kàroly Borbèly.

Operațiunea este necesară pentru realizarea intervențiilor tehnice asupra echipamentelor hidromecanice ale barajului. Scopul este punerea în siguranță a întregii amenajări hidroenergetice și asigurarea funcționării acesteia pentru un nou ciclu de viață. Golirea controlată a lacului se va face prin turbinare și apoi prin evacuare prin uvrajele barajului și se va desfășura în mai multe etape succesive în perioada 1 august 2025 – 28 februarie 2026. În fazele finale ale procesului, debitele vor fi evacuate controlat în aval, în albia râului Argeș, cu valori cuprinse între 20 și 47 mc/s.

Întreaga acțiune respectă prevederile legale și, totodată, Hidroelectrica a informat și a obținut toate avizele necesare de la instituțiile abilitate implicate.

Contractul, în valoare de 188.382.000 euro fără TVA, pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru a fost semnat în iulie 2024 și face parte din strategia de investiții a Companiei.

Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcţiune pe data de 9 decembrie 1966, utilizează potenţialul hidroenergetic al Argeşului pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna şi Oieşti, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane metri cubi, din care 320 milioane metri cubi reprezintă volumul util.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România și furnizează servicii tehnologice esențiale pentru Sistemul Energetic Național. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și, în plus, deține un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW", se arată în comunicatul instituției.

CITEȘTE ȘI                 -                „Dacă se rupe barajul, tăiați-mi mâna dreaptă”. Cine a fost inginerul care și-a pus viața în proiectele României

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

barajul vidraru
lacul vidraru
fundul lacului vidraru
vidraru
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
USR, diversiune pentru a acoperi scandalul Moșteanu și criza apei din Prahova
Publicat acum 8 minute
CSM acuză existența unui „plan bine stabilit” de „destabilizare a puterii judecătoreşti”
Publicat acum 17 minute
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce li se va întâmpla, de exemplu, agricultorilor din România
Publicat acum 20 minute
Italienii au descoperit un mega-oraș ascuns sub piramidele din Giza
Publicat acum 33 minute
Estul Europei se unește pentru apărarea fondurilor agricole, la inițiativa lui Victor Negrescu, vicepreședinte al PE
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat acum 22 ore si 19 minute
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 09 Dec 2025
Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close