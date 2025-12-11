Rămășițele unei structuri vechi, redescoperite pe fundul lacului Vidraru. Se aflau la confluența râurilor Buda și Capra / video

Lacul de acumulare Vidraru a început să fie secat în acest an pentru lucrări de retehnologizare ce vor dura câțiva ani, iar pe măsură ce nivelul apei a început să coboare, pe vechile maluri și pe fundul lacului au început să apară structuri de pe vechea albie a râului Argeș.

Un exemplu în acest sens sunt rămășițele unui pod care traversa albia la confluența râurilor Capra și Buda, unde se formează Argeșul.

În imaginile de mai jos se văd structurile de susținere de pe cele două maluri, dar și una centrală, chiar pe cursul râului, care au rezistat mai bine de șase decenii sub apele lacului Vidraru.

Hidroelectrica a început prima golire completă a Lacului Vidraru

Hidroelectrica începe, de la 1 august, golirea completă a lacului Vidraru pentru prima dată în 50 de ani, în cadrul unui amplu proces de modernizare a barajului.

Într-un demers fără precedent în ultimele cinci decenii, Hidroelectrica anunță demararea, începând cu 1 august 2025, a primei goliri controlate complete a acumulării Vidraru. Acțiunea face parte dintr-un amplu proces de retehnologizare a uneia dintre cele mai importante amenajări hidroenergetice din România.

"Hidroelectrica începe de la 1 august procesul de golire controlată a acumulării Vidraru, în cadrul lucrării “Retehnologizarea amenajării hidroenergetice Vidraru”

Hidroelectrica începe prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, de la 01.08.2025, cu un termen estimat de finalizare pe 28 februarie 2026, pentru asigurarea condițiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării „Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”.

Este prima golire completă din istoria barajului Vidraru de după anul 1974. O lucrare tehnică majoră, necesară pentru evaluarea și modernizarea barajului și a echipamentelor sale după aproape 50 de ani de exploatare continuă.

„Golirea controlată este un prim pas tehnic spre retehnologizarea AHE Vidraru. Ce începem acum la Vidraru va produce efecte pozitive pentru următorii 40 de ani. Este practic o nouă viață pentru capacitățile noastre de producție. Lucrăm cu tehnologie modernă, eliminăm restricțiile actuale și producem energie mai multă, cu un rol strategic de echilibrare în întreg sistemul”, a explicat CEO-ul Hidroelectrica, Kàroly Borbèly.

Operațiunea este necesară pentru realizarea intervențiilor tehnice asupra echipamentelor hidromecanice ale barajului. Scopul este punerea în siguranță a întregii amenajări hidroenergetice și asigurarea funcționării acesteia pentru un nou ciclu de viață. Golirea controlată a lacului se va face prin turbinare și apoi prin evacuare prin uvrajele barajului și se va desfășura în mai multe etape succesive în perioada 1 august 2025 – 28 februarie 2026. În fazele finale ale procesului, debitele vor fi evacuate controlat în aval, în albia râului Argeș, cu valori cuprinse între 20 și 47 mc/s.

Întreaga acțiune respectă prevederile legale și, totodată, Hidroelectrica a informat și a obținut toate avizele necesare de la instituțiile abilitate implicate.

Contractul, în valoare de 188.382.000 euro fără TVA, pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru a fost semnat în iulie 2024 și face parte din strategia de investiții a Companiei.

Hidrocentrala Vidraru, pusă în funcţiune pe data de 9 decembrie 1966, utilizează potenţialul hidroenergetic al Argeşului pe un sector de 28 km lungime, între Cumpăna şi Oieşti, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri. Lacul de acumulare are un volum total de 465 milioane metri cubi, din care 320 milioane metri cubi reprezintă volumul util.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România și furnizează servicii tehnologice esențiale pentru Sistemul Energetic Național. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW și, în plus, deține un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW", se arată în comunicatul instituției.

