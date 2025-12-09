Creșterea taxelor și impozitelor locale, pe masa CCR: Decizie pe 10 decembrie

Curtea Constituțională a României dezbate, miercuri, 10 decembrie, contestația depusă de AUR la legea care modifică taxele și impozitele locale de la 1 ianuarie 2026.

Legea privind creșterea taxelor și impozitelor locale, pe masa CCR

Inițial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului.

Pentru această lege Guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului în data de 1 septembrie și pe 9 septembrie legea a fost transmisă pentru promulgare președintelui. După asumarea răspunderii Guvernului, pe 8 septembrie, proiectul a fost contestat la CCR de AUR. Ulterior, Curtea Constituțională l-a declarat parțial neconstituțional. Concret, CCR a stabilit că este neconstituțională o prevedere referitoare la testarea funcționarilor publici cu testul poligraf.

Legea a fost modificată în Parlament și adoptată pe 18 noiembrie, însă proiectul a fost din nou contestat la CCR. Ea prevede stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, între care și creșterea taxelor locale.

Legea prevede:

Măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice;

Modificarea și completarea actelor normative, inclusiv creșterea taxelor locale;

Reașezarea sistemului de impozitare în sfera taxelor și impozitelor locale;

Noi reglementări fiscale pentru contribuabilii care plătesc impozit pe profit;

Utilizarea mai eficientă a fondurilor publice, pentru finanțarea serviciilor publice la nivel local și central.

Scopul legii este de a asigura un tratament echitabil și transparent pentru toți plătitorii de taxe și impozite, precum și de a restructura facilitățile fiscale care și-au atins obiectivele, astfel încât resursele statului să fie gestionate prudent, mai ales în perioade de deficit bugetar ridicat, potrivit Agepres.

Ce taxe și impozite se modifică de la 1 ianuarie 2026

De la 1 ianuarie 2026 urmează să se modifice mai multe taxe și impozite:

Impozitele pe locuințe și clădiri - baza de impozitare este actualizată, ceea ce duce la creșteri semnificative ale taxelor locale pentru proprietăți.

Impozitele pentru autoturisme/mijloace de transport - se introduce un sistem de impozitare care ia în calcul nivelul de poluare („poluatorul plătește”), nu doar cilindreea motorului.

Taxarea structurilor agricole, anexe gospodărești, sere/solarii, silozuri, depozite - acestea vor fi impozitate (sau vor avea impozit majorat), chiar dacă anterior erau scutite sau beneficiau de facilități.

Eliminarea sau reducerea unor scutiri / facilități fiscale pentru proprietăți - clădirile vechi, casele mai mici sau alte excepții pot pierde scutirile de care beneficiau anterior.

Taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene - pentru comenzile de pe platforme externe se introduce o taxă fixă.

Toate măsurile fiscale care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Creșterea impozitelor pe locuințe

Valorile impozabile ale locuințelor vor fi majorate semnificativ. Proprietarii de locuințe foarte scumpe vor plăti o taxă suplimentară pentru partea care depășește un anumit prag. Evaluările vor fi generate de un sistem informatic național automatizat.

Impozit auto după principiul „poluatorul plătește”

Impozitul pe mașini va fi diferențiat în funcție de norma de poluare, astfel încât vehiculele mai poluante să plătească taxe mai mari. Mașinile electrice și cele cu emisii reduse vor beneficia de taxe mai mici, iar pentru mașinile de lux se introduce o suprataxă.

Taxa pe coletele din afara UE

Se aplică o taxă fixă pentru coletele cu valoare sub pragul legal, comandate din afara Uniunii Europene. Măsura se aplică tuturor operatorilor economici care gestionează astfel de pachete.

Creșterea contribuțiilor pentru PFA-uri și activități independente

Baza de calcul a contribuțiilor sociale și de sănătate (CASS) va fi majorată, afectând în special PFA-urile, profesiile liberale și micii antreprenori.

Modificări pentru SRL-uri

Capitalul social minim este reglementat în funcție de cifra de afaceri sau statutul firmei.

Firmele fără cont bancar sau care nu depun bilanțul vor fi declarate inactive și pot fi dizolvate după un an de inactivitate.

Eșalonările la plată vor necesita contract de fideiusiune.

Pragul pentru obligativitatea POS dispare.

Transferul părților sociale se face doar după notificarea ANAF.

Schimbări în turism și închiriere prin platforme tip Airbnb

Închirierile în regim hotelier vor fi impozitate prin aplicarea unei cote forfetare asupra venitului brut.

Proprietățile foarte mari (peste un anumit număr de camere) vor fi tratate ca activitate independentă și impozitate corespunzător.

Impozit pe criptomonede

Câștigurile obținute din tranzacționarea criptomonedelor vor fi impozitate cu o cotă unică de 16%, cu excepția sumelor mici deja neimpozabile conform legislației actuale.

