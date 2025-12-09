Creșterea taxelor și impozitelor locale, pe masa CCR: Decizie pe 10 decembrie

Pe 10 decembrie, Curtea Constituțională a României dezbate contestația AUR privind legea care modifică taxele și impozitele locale de la 1 ianuarie 2026.
Curtea Constituțională a României dezbate, miercuri, 10 decembrie, contestația depusă de AUR la legea care modifică taxele și impozitele locale de la 1 ianuarie 2026.
Inițial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului.
Pentru această lege Guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului în data de 1 septembrie și pe 9 septembrie legea a fost transmisă pentru promulgare președintelui. După asumarea răspunderii Guvernului, pe 8 septembrie, proiectul a fost contestat la CCR de AUR. Ulterior, Curtea Constituțională l-a declarat parțial neconstituțional. Concret, CCR a stabilit că este neconstituțională o prevedere referitoare la testarea funcționarilor publici cu testul poligraf.
Legea a fost modificată în Parlament și adoptată pe 18 noiembrie, însă proiectul a fost din nou contestat la CCR. Ea prevede stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, între care și creșterea taxelor locale.
Legea prevede:
Scopul legii este de a asigura un tratament echitabil și transparent pentru toți plătitorii de taxe și impozite, precum și de a restructura facilitățile fiscale care și-au atins obiectivele, astfel încât resursele statului să fie gestionate prudent, mai ales în perioade de deficit bugetar ridicat, potrivit Agepres.
De la 1 ianuarie 2026 urmează să se modifice mai multe taxe și impozite:
Creșterea impozitelor pe locuințe
Valorile impozabile ale locuințelor vor fi majorate semnificativ. Proprietarii de locuințe foarte scumpe vor plăti o taxă suplimentară pentru partea care depășește un anumit prag. Evaluările vor fi generate de un sistem informatic național automatizat.
Impozit auto după principiul „poluatorul plătește”
Impozitul pe mașini va fi diferențiat în funcție de norma de poluare, astfel încât vehiculele mai poluante să plătească taxe mai mari. Mașinile electrice și cele cu emisii reduse vor beneficia de taxe mai mici, iar pentru mașinile de lux se introduce o suprataxă.
Taxa pe coletele din afara UE
Se aplică o taxă fixă pentru coletele cu valoare sub pragul legal, comandate din afara Uniunii Europene. Măsura se aplică tuturor operatorilor economici care gestionează astfel de pachete.
Creșterea contribuțiilor pentru PFA-uri și activități independente
Baza de calcul a contribuțiilor sociale și de sănătate (CASS) va fi majorată, afectând în special PFA-urile, profesiile liberale și micii antreprenori.
Modificări pentru SRL-uri
Schimbări în turism și închiriere prin platforme tip Airbnb
Închirierile în regim hotelier vor fi impozitate prin aplicarea unei cote forfetare asupra venitului brut.
Proprietățile foarte mari (peste un anumit număr de camere) vor fi tratate ca activitate independentă și impozitate corespunzător.
Impozit pe criptomonede
Câștigurile obținute din tranzacționarea criptomonedelor vor fi impozitate cu o cotă unică de 16%, cu excepția sumelor mici deja neimpozabile conform legislației actuale.
