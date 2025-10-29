De la 1 ianuarie 2026, accizele la carburanți în România vor crește, o măsură prevăzută într-un calendar negociat cu Comisia Europeană, menită să alinieze taxarea la standardele europene. Această majorare va genera inevitabil scumpiri, care se vor resimți nu doar la pompă, ci și în întreaga economie, prin efecte în lanț asupra transportului rutier. Economistul Adrian Negrescu a explicat în detaliu pentru DC News cum această decizie ar putea influența inflația, ce impact ar putea avea asupra companiilor și care ar putea fi evoluția situației economice a României după aplicarea noilor accize.

"Să nu ne facem iluzii"

“În primul rând, zic, să nu ne facem iluzii. Această creștere a accizei era prevăzută într-un calendar pe care noi l-am negociat cu Comisia Europeană în ceea ce privește taxarea carburanților. Da, se aplică de la 1 ianuarie și va genera, bineînțeles, scumpiri. Scumpirile vor pune gaz pe focul inflației. Singura veste bună în această situație este că, cel puțin în acest moment, prețul petrolului este în scădere, iar dacă se va menține acest trend, efectele nu vor fi atât de mari pe cât le-am estima în cazul în care prețul petrolului ar trece din nou de 80‑90 de dolari, cum am avut acum un an, un an și ceva.

În aceste condiții, creșterea accizei va mai pune încă câțiva zeci de bani la litrul de carburanți, fapt care va influența prețurile din întreaga economie, în condițiile în care mare majoritate a business-urilor din România folosesc ca principală metodă de transport transportorul rutier. Asta nu se întâmplă în alte țări. Transportul rutier afectat va aduce noi costuri ce se vor traduce în scumpiri, iar scumpirile vor influența, într-un sens sau altul, rata inflației.

Liberalizarea prețului la gaz, un nou test pentru România

Nu va fi o creștere foarte mare a inflației pentru că, și așa, din punct de vedere statistic măcar, inflația va urma să se tempereze din a doua parte a anului viitor spre 5‑6%, dacă, și cred că e un moment important, autoritățile vor reuși să gestioneze eficient liberalizarea prețului la gaze care va intra de la 1 aprilie. Dacă vor eșua cum au eșuat cu piața de energie electrică, atunci mi-e teamă că inflația va rămâne la 8‑9% și în a doua parte a anului.

În momentul de față îl vedem pe ministrul energiei vorbind foarte mult despre prețul energiei electrice și uităm că mai sunt doar câteva luni, practic mâine, se va întâmpla liberalizarea și nu știu dacă piața este pregătită pentru acest moment. Nu am văzut nici măcar de la ANRE vreo explicație, vreun studiu de caz, vreo estimare legată de ce se va întâmpla începând cu 1 aprilie. E un mare semn de întrebare pe care și-l pun nu doar autoritățile, ci și mediul de afaceri.

Gazele reprezintă, din păcate, un element extrem de important în activitatea firmelor care produc ceva în această țară. Vorbim aici de produse de panificație, zona chimică, zona industrială; toate folosesc gaze. Dacă gazele se vor scumpi semnificativ și mai adăugăm și accizele, mi-e teamă că economia României va primi o lovitură extrem de puternică, similară cu cea primită ca urmare a creșterii cu peste 50% a prețului energiei electrice pentru companii", a explicat economistul Adrian Negrescu.

