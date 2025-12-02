€ 5.0893
Data publicării: 13:20 02 Dec 2025

Țara care trece în Constituție cash-ul - dreptul cetățeanului de a plăti în numerar
Autor: Alexandra Firescu

țara care trece cash ul in constitutie foto pexels
 

Un stat trece în Constituție dreptul cetățeanului de a folosi numerar.

Slovenia a înscris în Constituţie dreptul tuturor cetăţenilor de a plăti în numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacţiilor financiare a stârnit temeri cu privire la dispariţia banilor cash din viaţa de zi cu zi, informează marţi EFE.

Dreptul de a utiliza bancnote și monede, în Constituția Sloveniei

Amendamentul constituţional corespunzător, care consacră dreptul de a utiliza bancnote şi monede în toate tranzacţiile bancare şi juridice, a fost aprobat luni în parlamentul Sloveniei, format din 90 de membri, cu 61 de voturi pentru şi niciunul împotrivă, a relatat marţi ziarul Delo din Ljubljana.

Procesul legal pentru această modificare a început după o campanie populară lansată pe Facebook în 2023, în care au fost strânse peste 50.000 de semnături. 

Modificarea, după îngrijorări despre eliminarea numerarului

Conform legislaţiei slovene, schimbarea Constituţiei poate fi iniţiată de 20 de membri ai parlamentului, de guvern sau de minimum 30.000 de alegători şi necesită aprobarea a două treimi din membrii prezenţi în parlament în momentul votului.

Reprezentantul iniţiativei, Ivan Jurgec, a susţinut că cetăţenii sunt îngrijoraţi de potenţiala eliminare a numerarului în viitor şi că, prin urmare, scopul moţiunii este "protejarea banilor fizici".

Iniţial, guvernul prim-ministrului Robert Golob, liberal şi ecologist, s-a opus adoptării amendamentului, considerând politica monetară ca fiind de competenţa exclusivă a Băncii Centrale Europene (BCE). Această poziţie a fost abandonată după ce mai mulţi experţi în drept constituţional au dat asigurări că măsura nu intră în conflict cu regulile cadrului monetar privind euro.

Atât partidele de centru-stânga care alcătuiesc coaliţia condusă de Golob, cât şi opoziţia au subliniat vulnerabilitatea sistemelor digitale şi deficienţele acestora, care au devenit evidente în timpul mai multor crize.

Legislatorii au remarcat, de asemenea, că multe persoane, inclusiv unele persoane în vârstă, nu sunt capabile să utilizeze tehnologii avansate şi că acest amendament garantează că acestea nu sunt excluse de la tranzacţiile financiare de bază.

