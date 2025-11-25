€ 5.0890
Data actualizării: 20:08 25 Noi 2025 | Data publicării: 20:07 25 Noi 2025

Cofondatorul Lukoil, Leonid Fedun, și-a vândut participația de 7 miliarde de dolari în companie
Autor: Iulia Horovei

lukoil rafinarie petrol companie ruseasca Compania Lukoil: Leonid Fedun, cofondatorul Lukoil, și-a vândut participația de aproximativ 7 miliarde de dolari în compania rusă. Sursa foto: Agerpres
 

Cofondatorul Lukoil născut în Ucraina, Leonid Fedun, și-a vândut participația de aproximativ șapte miliarde de dolari în compania rusă.

Leonid Fedun, cofondatorul Lukoil, și-a vândut participația de aproximativ șapte miliarde de dolari în compania rusă, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul. Astfel, el a finalizat o călătorie de 30 ani în care Lukoil a devenit o forță globală, dar care, în cele din urmă, se dezintegrează rapid în urma sancțiunilor.

Amintim că, luna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești - Lukoil și Rosneft - în urma invadării Ucrainei. Lista posibililor licitatori a crescut după ce vineri Trezoreria SUA a emis un set de licențe, din care una autorizează companiile să discute cu Lukoil până în 13 decembrie despre achiziționarea activelor sale internaționale.

Lukoil, efecte serioase în urma sancțiunilor

După impunerea sancțiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producția globală de petrol în Rusia și în străinătate și a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaționale, care produc 0,5% din petrolul global și a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declarațiilor contabile din 2024.

Fedun, născut în Ucraina și cu domiciliul în Monaco, și-a vândut participația de aproximativ 10% înapoi către Lukoil la începutul lui 2025, susțin sursele, un rar exemplu al unui miliardar rus care renunță în liniște la deținerile sale din țară.

În august, Lukoil a anunțat că va anula 76 milioane de acțiuni - sau aproximativ 11% din capitalul său - pe care le-a răscumpărat de pe piață în perioada 2024-2025.

Conform calculelor Reuters, participația lui Fedun valora aproximativ șapte miliarde de dolari.

Reprezentanții Lukoil au refuzat să comenteze iar Fedun nu a putut fi contactat pentru comentarii, notează Agerpres.

