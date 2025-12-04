Vladimir Putin amenință că va ajunge la granițele României: "Totul se reduce la asta"

„Rusia va elibera în orice caz Donbasul și Novorusia”, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, într-un interviu pentru postul de televiziune India Today, scrie News.ru. El a afirmat că va face acest lucru fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

Interviul a fost acordat înaintea vizitei sale în India, care are loc în perioada 4–5 decembrie, la invitația prim-ministrului Narendra Modi.

„Totul se reduce la asta. Fie vom elibera aceste teritorii prin forță armată, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta să mai lupte acolo”, a declarat Putin.

Potrivit lui Putin, locuitorii acestor regiuni ale Ucrainei „au votat pentru independență”. „Am comunicat imediat Ucrainei, trupelor ucrainene: oamenii nu vor să trăiască cu voi (...) retrageți-vă trupele și nu vor fi acțiuni militare. Nu, ei au preferat să lupte, iar acum au terminat lupta”, a mai spus Putin.

Reamintim că trecerea întregului Donbas sub controlul Rusiei, inclusiv a teritoriilor neocupate încă de trupele ruse, reprezintă unul dintre punctele planului de pace prezentat de administrația președintelui american Donald Trump.

Ce este „Novorusia”

Vladimir Putin a afirmat în mai multe rânduri public că „Novorusia” face parte din Rusia, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus la un moment dat că prin „Novorusia” se înțelege întregul teritoriu din estul și sudul Ucrainei, incluzând în special regiunile Harkov, Dnipropetrovsk, Odesa și Nikolaev, extinzându-se până la granița cu România.

Termenul de „Novorusia” a fost "reînviat" în anul 2014 de propaganda Kremlinului și de liderii separatiști pro-ruși pentru a justifica pretenții teritoriale asupra regiunilor ucrainene precum Donețk, Lugansk, Herson sau Odesa.