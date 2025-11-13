Kremlinul a afirmat, joi, că Ucraina va fi nevoită „mai devreme sau mai târziu” să poarte negocieri cu Rusia.
De asemenea, Rusia a subliniat că, pe măsură ce timpul trece, poziţia de negociere a Kievului se deteriorează, potrivit Reuters.
Moscova, ale cărei trupe încearcă să cucerească oraşul Pokrovsk din estul Ucrainei, a acuzat autorităţile ucrainene că refuză să participe la negocieri de pace. La rândul său, Kievul susţine că condiţiile impuse de Rusia pentru încheierea războiului sunt inacceptabile şi echivalează cu o capitulare.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat joi în faţa jurnaliştilor că Rusia rămâne deschisă unei reglementări politice şi diplomatice şi că vrea pace.
Dar, în absenţa unei astfel de oportunităţi, Federația Rusă va continua să lupte pentru a-şi apăra propria securitate în beneficiul generaţiilor viitoare, a menționat Peskov.
"Partea ucraineană ar trebui să ştie că mai devreme sau mai târziu va trebui să negocieze, însă de pe o poziţie mult mai proastă. Poziţia regimului de la Kiev se înrăutăţeşte pe zi ce trece", a spus Dmitri Peskov, notează Agerpres.
