€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri Dmitri Peskov avertizează Ucraina: "Mai devreme sau mai târziu, va trebui să facă asta!"
Data actualizării: 17:13 13 Noi 2025 | Data publicării: 17:12 13 Noi 2025

Dmitri Peskov avertizează Ucraina: "Mai devreme sau mai târziu, va trebui să facă asta!"
Autor: Andrei Itu

kremlin-criza-ucraineana_26674300 Dmitri Peskov atenționează Ucraina: "Mai devreme sau mai târziu va trebui să facă asta!" - Foto: Agerpres
 

Kremlinul a afirmat, joi, că Ucraina va fi nevoită „mai devreme sau mai târziu” să poarte negocieri cu Rusia.

De asemenea, Rusia a subliniat că, pe măsură ce timpul trece, poziţia de negociere a Kievului se deteriorează, potrivit Reuters.

Rusia acuză Ucraina că refuză sa participe la negocieri de pace

Moscova, ale cărei trupe încearcă să cucerească oraşul Pokrovsk din estul Ucrainei, a acuzat autorităţile ucrainene că refuză să participe la negocieri de pace. La rândul său, Kievul susţine că condiţiile impuse de Rusia pentru încheierea războiului sunt inacceptabile şi echivalează cu o capitulare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat joi în faţa jurnaliştilor că Rusia rămâne deschisă unei reglementări politice şi diplomatice şi că vrea pace.

Vezi și - Rusia acuză Ucraina de încercarea de a deturna un MiG-31 echipat cu rachetă Kinjal la Baza Mihail Kogălniceanu

Rusia nu se oprește, în absența unui acord de pace

Dar, în absenţa unei astfel de oportunităţi, Federația Rusă va continua să lupte pentru a-şi apăra propria securitate în beneficiul generaţiilor viitoare, a menționat Peskov.

"Partea ucraineană ar trebui să ştie că mai devreme sau mai târziu va trebui să negocieze, însă de pe o poziţie mult mai proastă. Poziţia regimului de la Kiev se înrăutăţeşte pe zi ce trece", a spus Dmitri Peskov, notează Agerpres.

Vezi și - Corupție la nivel înalt în Ucraina. Ministrul Justiției a fost demis din funcție

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kremlin
rusia
ucraina
dmitri peskov
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Văduva lui Mario Iorgulescu reacționează dur în urma scandalului din Buftea soldat cu plângeri penale și arestări
Publicat acum 27 minute
Magistrații confirmă blocajul din negocierile pentru pensiile speciale. Solicitările CSM
Publicat acum 29 minute
Friedrich Merz îi cere lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni spre Germania: Să-şi facă datoria în ţara lor
Publicat acum 38 minute
Șoferii care vor putea conduce fără poliță RCA. Legea a fost promulgată
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Forma sălbatică a virusului care provoacă poliomielita, detectată în Germania după 30 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close