Data actualizării: 21:19 04 Dec 2025 | Data publicării: 20:53 04 Dec 2025

EXCLUSIV Ciprian Ciucu, provocat la DC News! A semnat! „Documentul” îl arătăm vineri, la ora 10.00 / video
Autor: Anca Murgoci

Ciprian Ciucu, provocat la DC News! A semnat! „Documentul” îl arătăm vineri, la ora 19.00 : video Ciprian Ciucu, provocat la DC News! A semnat! „Documentul” îl arătăm vineri, la ora 19.00 / video
 

Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria București, este un mare iubitor de animale.

Deja știți - are două pisici - una acasă și una la Primăria Sector 6. Ce plan are Ciprian Ciucu pentru animale dacă ajunge Primar General? 

Tudor-Tim Ionescu l-a provocat în cadrul emisiunii! L-a rugat să facă o promisiune scrisă, iar Ciprian Ciucu a acceptat imediat. Ce a scris pe foaia pe care a semnat-o aflați vineri, de la ora 10.00, pe DC News, în cadrul emisiunii DC Anima / DC Votez. Stați cu noi!

